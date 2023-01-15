Lộ ảnh Châu Tấn đang trượt băng được dân tình khen ngợi toát lên khí chất thần tiên

Châu Tấn được xem là “Đại hoa đán” nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao, gây tiếng vang lớn ở làng giải trí Hoa Ngữ. Ở độ tuổi U50, dù lớp diễn viên trẻ xuất hiện ngày càng nhiều trong làng giải trí Trung Quốc nhưng không ai có thể vượt qua được Châu Tấn từ nhan sắc lẫn ngoại hình. Vẻ đẹp của cô còn bị ‘lão hoá ngược’ khi được nhận xét là theo thời gian nhan sắc không thay đổi.

Mới đây, MXH lan truyền bức ảnh Châu Tấn đang trượt băng tại khu Thập Sát Hải, Bắc Kinh. Trong ảnh, Châu Tấn để tóc xõa, mặc chiếc áo khoác lông vũ trắng, trông như một yêu nữ trên băng. Điều thú vị là Châu Tấn mặc một chiếc váy Hán Phục dài, để tay trần. Có vẻ như quyết định đi trượt băng của nữ diễn viên là bộc phát chứ không được lên kế hoạch từ trước. Nhiều khán giả cho rằng cho rằng đại hoa đán có nhan sắc gừng càng già càng cay. Dù có tuổi nhưng cô vẫn xinh đẹp, thanh lịch và có khí chất thần tiên.

Những năm gần đay, Châu Tấn lộ quan hệ yêu đương với ca sĩ Trác Việt hồi tháng 10/2021, khi paparazzi ghi ảnh hai người đi chơi. Trên đường, ca sĩ kéo tay Châu Tấn vào túi áo vì sợ cô lạnh. Cả hai cùng vào một khách sạn. Dịp Tết âm lịch năm ngoái, Châu Tấn đưa Trác Việt về quê cô đón Tết cùng gia đình.

Được biết, Trác Việt kém Châu Tấn 13 tuổi, là thành viên nhóm nhạc Mosaic. Họ quen biết sau khi ghi hình show truyền hình Mùa hè của nhóm nhạc 2 năm 2020. Châu Tấn thường có mặt ở các show diễn của bạn trai.

Châu Tấn từng hẹn hò nhiều người, như Lý Á Bằng, nhà thiết kế thời trang Lý Đại Tề, thiếu gia Vương Thước... Năm 2014, cô kết hôn với tài tử Cao Thánh Viễn, công bố ly dị năm 2020. Mỹ nhân từng tự nhận là người si tình: "Tình yêu là động lực lớn nhất đời tôi, tôi là kẻ sinh ra để yêu... Tôi si tình, cả trong phim lẫn ngoài đời".