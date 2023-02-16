Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue

Sao quốc tế 16/02/2023 09:35

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới đầy ấn tượng của Châu Tấn trên tạp chí Vogue số tháng 3/2023. Theo đó, Đại hoa đán chụp bộ ảnh theo phong cách hoài cổ của những năm 1920.

Châu Tấn là một trong những Đại hoa đán, quốc bảo diễn xuất của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô sở hữu đôi mắt biết nói, khuôn môi trái tim cùng khí chất sang trọng cuốn hút vô cùng độc đáo. Dù là thời thiết nữ đôi mươi hay hiện tại đã gần 50, Châu Tấn vẫn xuất sắc bất chấp mọi tạo hình ''khó cân''.

Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới đầy ấn tượng của Châu Tấn trên tạp chí Vogue số tháng 3/2023. Theo đó, Đại hoa đán chụp bộ ảnh theo phong cách hoài cổ của những năm 1920. Với bối cảnh tại sân quần vợt giữa không gian thiên nhiên tươi sáng, tạo hình của Châu Tấn là sự kết hợp giữa cổ điển, tươi sáng nhưng cũng không kém phần phóng túng, tự do.

Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 2Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 3Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 4Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 5Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 6Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 7

Đáng chú ý, kiểu tóc Châu Tấn lựa chọn lần này là mái tóc ngắn cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng đã thể hiện rõ nét đẹp cổ điển, thanh lịch đầy sang trọng. Được biết, mái tóc ngắn này khá kén gương mặt. Nhưng có thể thấy mỹ nhân U50 có thể ‘cân’ hoàn hảo ở tạo hình lần này.

Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 8Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 9Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 10Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 11Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 12

Mặc dù không sở hữu một nhan sắc của đại mỹ nhân nhưng Châu Tấn luôn biết cách gây thương nhớ cho khán giả trong mỗi dự án phim mà cô tham gia, bất kể đó là khi cô 17 tuổi hay hiện tại đã bước sang độ tuổi U50. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Châu Tấn không chấp nhận “đóng khung” bản thân. Nữ diễn viên luôn chịu khó tìm hiểu và chấp nhận thử thách mình trong nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 13Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 14Châu Tấn đẹp hút hồn, 'cân' tạo hình tóc ngắn cổ điển trên tạp chí Vogue - Ảnh 15

Có thể kể đến hình ảnh quyến rũ khó cưỡng của Châu Tấn khi hoá thân thành nàng hồ ly trong Hoạ bì dù khi ấy cô đã 34 tuổi. Hay Châu Tấn ở tuổi 44 vẫn rất xuất thần khi vào vai Như Ý từ khi còn là cô thiếu nữ hồn nhiên đến một Kế Hoàng hậu đáng thương, bất hạnh. Chính sự linh hoạt và tài tình trong diễn xuất của Châu Tấn đã giúp cô luôn duy trì được sức nóng tên tuổi trong giới điện ảnh Trung Quốc trong nhiều năm qua.

 

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Ở độ tuổi U50, dù lớp diễn viên trẻ xuất hiện ngày càng nhiều trong làng giải trí Trung Quốc nhưng không ai có thể vượt qua được Châu Tấn từ nhan sắc lẫn ngoại hình.

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