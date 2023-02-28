Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh?

Sao quốc tế 28/02/2023 16:37

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sẽ tham gia dự án Đích Mưu cùng Đàn Kiện Thứ sau màn hợp tác cùng nhau trong Trường Tương Tư.

Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô nàng là cái tên chiếm nhiệt lớn trong lòng khán giả nên những dự án mới của cô nàng luôn được công chúng quan tâm.

Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sẽ tham gia dự án Đích Mưu cùng Đàn Kiện Thứ. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng nhiều khán giả vô cùng phấn khích vì có khả năng cả hai sẽ kết hợp lần 2 sau Trường Tương Tư.

Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh? - Ảnh 2

Trước đó, Dương Tử và Đàn Kiện Thứ đã cùng đóng chung trong Trường Tương Tư. Trong phim, cô nàng đảm nhận vai nữ chính trong khi đó Đàn Kiện Thứ chỉ đảm nhận vai nam phiên 3. Nếu việc tham gia Đích Mưu là thật vậy đây chắc chắn là bước tiến rất lớn của anh chàng trong sự nghiệp.

Đích Mưu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diện Bắc Mi Nam. Nội dung kể về nữ chính Nhậm Dao Kỳ trọng sinh lại năm 10 tuổi. Thời điểm đó, ông bà nàng chưa vì lợi ích mà cho nàng đi làm thiếp cho thái giám, cha nàng chưa vì nàng mà chết oan ức không được ma chay tử tế, chị gái nàng chưa vì lợi ích gia tộc mà mang tiếng giết chồng rồi tự thiêu.

Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh? - Ảnh 3

Kiếp trước, nàng được một vị đế sư tốt bụng cưu mang, dạy dỗ 10 năm. Nhờ vậy, kiếp này nàng có cơ hội được sống lại và từng bước nhìn rõ kẻ thù và tính kế để cha mẹ và chị gái có cơ hội được sống. Với bản tính thông minh, cẩn trọng, kiên trì đã khiến cho nhị công tử phủ Yến Bắc Vương để ý, rồi cảm mến mà tương tư. Cũng từ đó mà nàng có được hạnh phúc chân chính của hai đời.

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