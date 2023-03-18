Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc chuẩn bị hội ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ Nhật Bản sau 2 năm Châu Sinh Như Cố

Dự án Nhất Sinh Nhất Thế do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính đã từng tạo nên cơn sốt màn ảnh nhỏ vào năm 2021. Được biết bộ phim có được là nhờ một phần hiệu ứng tốt từ phần phim trước. Theo đó, ở phần Châu Sinh Như Cố có kết thúc đau buồn đã khiến khán giả mong ngóng 2 nhân vật chính tiếp tục mối lương duyên trong thời hiện đại.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhất Sinh Nhất Thế của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc sẽ phát sóng tại Nhật Bản từ ngày 4/4 tới. Thông tin này khiến các fan hâm mộ bộ phim vô cùng phấn khởi. Có thể nói đây là bộ phim để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả trong nhiều năm qua. Đồng thời, bộ phim cũng là bệ đỡ cho Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đến gần hơn với công chúng.

Được biết, Nhất Sinh Nhất Thế được chuyển thể từ tiểu thuyết Cốt Cách Mỹ Nhân của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Trong truyện gốc, tác giả để cho Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) giữ lại ký ức kiếp trước, cô tái sinh và vẫn nhớ Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân). Nhưng khi lên phim, biên kịch đã thay đổi, Thời Nghi trở thành diễn viên lồng tiếng, bị ám ảnh với nhân vật Tiểu nam Thần vương Châu Sinh Thần trong một tác phẩm điện ảnh.

Chính vì thế, khi nghe thấy tên Châu Sinh Thần ở sân bay, Thời Nghi đã không do dự chạy đến làm quen, chủ động xin anh số điện thoại để liên lạc. Lúc này, Châu Sinh Thần đang là một giáo sư hóa học với vẻ ngoài mọt sách, hiền lành. Thay đổi này rất hợp lý, không khiến phim nặng yếu tố hư cấu. Bộ phim vẫn mang tiết tấu chậm, nhẹ nhàng, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào giữa cặp đôi chính.