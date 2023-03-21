Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, fan 2 nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại gây nhau vì một chuyện?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức đóng máy sau hơn 4 tháng khởi quay. Theo đó, đoàn phim cũng tung ra một số ảnh leak mãn nhãn của cặp đôi trong thời khắc đặc biệt này.

Tuy nhiên, mạng xã hội lại rộ lên tiếp thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh trong hồ sơ lập dự án thì tên tuổi Vương Hạc Đệ được đặt trước Bạch Lộc. Chính vì thế, nhiều người dự đoán anh chàng sẽ giữ vai trò nhất phiên.

Điều này khiến không ít fan của Bạch Lộc tức giận. Theo đó, họ cho rằng xét về độ nổi tiếng và thành tích phim ảnh thì Bạch Lộc hơn hẳn Vương Hạc Đệ. Không những thế, họ còn cho biết nội dung chính của dự án này xoay quanh nữ chính Trình Thư Ý và phân cảnh của nữ chính nhiều hơn nên đáng lẽ ra vị trí nhất phiên phải thuộc về nàng tiểu hoa. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là lời đồn đoán, cần đợi khi phim chính thức lên sóng thì mới biết vị trí nhất phiên thuộc về ai.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.