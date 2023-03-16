Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư là một trong những nam thần, tiểu hoa được khán giả yêu thích hiện nay. Mặc dù chưa có lần nào hợp tác trong các dự án phim ảnh nhưng vẫn được khán giả mong chờ màn xuất hiện cùng nhau.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư lần đầu tiên chung một khung hình. Theo đó, cặp đôi đã đến Tam Á để quay chung một dự án quảng cáo trên bãi biển.

Có thể thấy, trong hình Triệu Lộ Tư trông vô cùng nổi bật với nhan sắc xinh đẹp trong trẻo, đặc biệt là càng cuốn hút hơn khi đứng dưới ánh nắng vàng và biển xanh. Còn Vương Hạc Đệ thì vô cùng điển trai, với chiều cao nổi bật, đầy khỏe khoắn.

Điều đáng nói là khoảnh khắc chung khung hình của cả hai tràn ngập cảm giác thanh xuân ngọt ngào với màn chênh lệch chiều cao vô cùng đẹp đôi. Nhiều người còn ‘đẩy thuyền’ không ngừng mong họ có dự án hợp tác cùng nhau mới vừa lòng dân tình.

Trước đó, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn Vương Hạc Đệ nên duyên với Triệu Lộ Tư chuyển thể Hướng Tổ Sư Dâng Lên Cá Ướp Muối, dự kiến quý 3 năm 2023 khai máy. Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng phía khán giả vẫn háo hức mong chờ tin đồn trên ‘chốt đơn’ thành sự thật.