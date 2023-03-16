Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng

Sao quốc tế 16/03/2023 09:53

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao trước khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển.

Vương Hạc ĐệTriệu Lộ Tư là một trong những nam thần, tiểu hoa được khán giả yêu thích hiện nay. Mặc dù chưa có lần nào hợp tác trong các dự án phim ảnh nhưng vẫn được khán giả mong chờ màn xuất hiện cùng nhau.

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư lần đầu tiên chung một khung hình. Theo đó, cặp đôi đã đến Tam Á để quay chung một dự án quảng cáo trên bãi biển.

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Có thể thấy, trong hình Triệu Lộ Tư trông vô cùng nổi bật với nhan sắc xinh đẹp trong trẻo, đặc biệt là càng cuốn hút hơn khi đứng dưới ánh nắng vàng và biển xanh. Còn Vương Hạc Đệ thì vô cùng điển trai, với chiều cao nổi bật, đầy khỏe khoắn.

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Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 11

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 12Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 13Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 14

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 15

Điều đáng nói là khoảnh khắc chung khung hình của cả hai tràn ngập cảm giác thanh xuân ngọt ngào với màn chênh lệch chiều cao vô cùng đẹp đôi. Nhiều người còn ‘đẩy thuyền’ không ngừng mong họ có dự án hợp tác cùng nhau mới vừa lòng dân tình.

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 16

Trước đó, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn Vương Hạc Đệ nên duyên với Triệu Lộ Tư chuyển thể Hướng Tổ Sư Dâng Lên Cá Ướp Muối, dự kiến quý 3 năm 2023 khai máy. Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng phía khán giả vẫn háo hức mong chờ tin đồn trên ‘chốt đơn’ thành sự thật.

 

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các fan couple của 2 cặp đôi trên. Theo đó, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân xác nhận sẽ cùng tham dự một sự kiện tới đây.

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