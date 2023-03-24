Bằng chứng cho thấy Trương Lăng Hách dành 'tình cảm đặc biệt' cho Bạch Lộc so với bạn diễn khác

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung đang sốt dần lên trước loạt tương tác của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong buổi quay quảng bá phim Ninh An Như Mộng tại đảo Tam Á. Đáng chú ý, một blogger có bài viết đưa ra nhận định rằng Trương Lăng Hách là người yêu hay yêu rất rõ ràng qua biểu cảm và hành động với đối phương.

Theo đó, trong chuyến ghi hình ở Tam Á, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc có rất nhiều cử chỉ thân mật, tương tác qua lại. Đặc biệt, ánh mắt “ngập tình” của Trương Lăng Hách khi nhìn Bạch Lộc đã làm cộng đồng mạng một phen dậy sóng.

Người này chỉ ra rằng Trương Lăng Hách đối xử đặc biệt dịu dàng với Bạch Lộc hơn so với các đồng nghiệp khác. Nhiều khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào của cả hai khiến netizen cảm thán thật khác biệt khi Trương Lăng Hách diễn cùng Trạch Tiêu Văn trong Thiên Quan Tứ Phúc.

Không những thế, anh chàng còn dành sự chăm sóc, che chắn cho cô nàng khi gặp gió lớn. Bên cạnh đó, Bạch Lộc cũng đặt biệt nữ tính trước Trương Lăng Hách. Cô nàng vô cùng nũng nịu và biểu cảm đáng yêu chuẩn con gái đang yêu.

Cũng trong tình huống gặp gió lớn, khi thấy Trạch Tiêu Văn bỏ chạy vì gió lớn thì Trương Lăng Hách chỉ đứng trơ mắt ra nhìn và bày tỏ thái độ ‘mỉa mai’ người bạn diễn của mình. Chính vì thế cộng đồng mạng đánh giá Trương Lăng Hách với Bạch Lộc là "bảo vệ trong vô thức" còn với Trạch Tiêu Văn thì chỉ có biểu cảm ba chấm, couple đời thật và couple màn ảnh đúng là có sự khác biệt.

Trước đó, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò. Nàng tiểu hoa nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục.

Được biết, tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.