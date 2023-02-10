Rộ khoảnh khắc chung khung hình giữa Angelababy và nhóm nhạc BLACKPINK

Sao quốc tế 10/02/2023 15:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình giữa Angelababy và nhóm nhạc đình đám xứ Hàn – BLACKPINK tại tại World Tour của nhóm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình giữa Angelababy và nhóm nhạc đình đám xứ Hàn – BLACKPINK tại tại World Tour của nhóm. Netizen xứ Trung bày tỏ ngưỡng mộ Angelababy vì không chỉ được tận mắt thưởng thức màn trình diễn của nhóm nhạc đình đám mà còn chụp ảnh kỷ niệm với các cô nàng tài năng. Dù chỉ diện đồ đơn giản nhưng Angelababy và các thành viên BLACKPINK vẫn rất tỏa sáng nhờ nhan sắc xinh đẹp. Bên cạnh đó cũng không ít người vui vẻ nhận xét rằng: "Mỹ nữ đứng cạnh nhau, quả là bổ mắt”.

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Đáng chú ý, trong khung hình này, Angelababy và Jisoo đứng cạnh nhau tạo nên cuộc đọ sắc bất phân thắng bại giữa cựu Đại sứ và Đại sứ hiện tại của Dior. Được biết Angelababy và Jisoo từng không ít lần được đặt lên bàn cân nhan sắc, đặc biệt là khoảng thời gian mà cả 2 cùng đảm nhận cương vị Đại sứ Dior.

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Số lần diện trang phục giống nhau của hai mỹ nhân là vô số kể. Cả hai đều hết sức xinh đẹp và tôn lên vẻ ngoài trẻ trung tột độ. Nếu như AngelaBaby thiên về hướng thanh lịch, nền nã thì Jisoo lại có thêm chút nét phá cách, trẻ trung.

Vì cả 2 lại chưa từng 1 lần đọ sắc trực tiếp trước đây nên bức ảnh chụp chung giữa Angelababy và BLACKPINK tại concert lại càng khiến dân tình bàn tán sôi nổi.

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Từ khóa:   Angelababy Jisoo BLACKPINK sao hoa ngữ cbiz

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