Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

Sao quốc tế 05/05/2023 12:04

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở New York, Mỹ, Angelababy đã bị bắt gặp có hành động thân mật bên người đàn ông lạ. Hình ảnh này của cô nhanh chóng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở New York, Mỹ, Angelababy đã bị bắt gặp có hành động thân mật bên người đàn ông lạ. Hình ảnh này của cô nhanh chóng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới? - Ảnh 1

Theo như trang HK01 miêu tả: "Có lẽ vì nhạc quá lớn nên người đàn ông mặc vest đã tiến đến gần Angelababy trò chuyện, thậm chí tay của người này còn chạm vào cánh tay của cô. Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh cũng đã bật cười ghé sát tai người đàn ông này để đáp lời. Mối quan hệ cả hai xem ra vô cùng thân thiết".

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới? - Ảnh 2Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới? - Ảnh 3Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới? - Ảnh 4

Do người đàn ông mặc vest quay lưng về phía camera nên vẫn chưa thể xác minh được danh tính. Mặc dù vậy, bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cho biết rất có thể người đàn ông bí ẩn trong ảnh là Giám đốc điều hành Trung Quốc của thương hiệu thời trang mà Angelababy đang làm đại diện trong những năm gần đây. Vì thế chuyện cả hai to nhỏ không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, một số netizen chỉ ra rằng: "Angelababy và ông chủ lớn giao tiếp không rào cản thế này, xem ra cũng nên 'đẩy thuyền' vì chẳng phải quá hợp với nhau sao?".

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới? - Ảnh 5

Đầu tháng 1/2022, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức tuyên bố ly hôn. Cho tới tận bây giờ, vẫn có rất nhiều fan nuối tiếc cho chuyện tình tưởng chừng viên mãn và hạnh phúc mãi mãi của 2 người.

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới? - Ảnh 6

Hơn một năm nay, Angelababy nhiều lần bị nghi đang hẹn hò tình mới, tuy nhiên, cô đều lên tiếng phủ nhận. Trong khi đó Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò với hot girl Diệp Kha.

Tương Tư Lệnh của Angelababy và Tống Uy Long tung poster đầu tiên của các nhân vật, nhan sắc nữ chính 'thua đau' trước mỹ nhân này?

Tương Tư Lệnh của Angelababy và Tống Uy Long tung poster đầu tiên của các nhân vật, nhan sắc nữ chính 'thua đau' trước mỹ nhân này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tương Tư Lệnh tung poster đầu tiên của các nhân vật chính khiến netizen phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tương Tư Lệnh của Angelababy và Tống Uy Long tung poster đầu tiên của các nhân vật, nhan sắc nữ chính 'thua đau' trước mỹ nhân này?

Tương Tư Lệnh của Angelababy và Tống Uy Long tung poster đầu tiên của các nhân vật, nhan sắc nữ chính 'thua đau' trước mỹ nhân này?

Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi

Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi

Trần Duyên của Angelababy và Mã Thiên Vũ bất ngờ tung poster mới sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Trần Duyên của Angelababy và Mã Thiên Vũ bất ngờ tung poster mới sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Lộ khoảnh khắc Bạch Lộc bị dìm nhan sắc tơi tả khi đứng cạnh 'đàn chị' Angelababy

Lộ khoảnh khắc Bạch Lộc bị dìm nhan sắc tơi tả khi đứng cạnh 'đàn chị' Angelababy

Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều?

Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều?

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 24 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz