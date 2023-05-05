Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở New York, Mỹ, Angelababy đã bị bắt gặp có hành động thân mật bên người đàn ông lạ. Hình ảnh này của cô nhanh chóng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

Theo như trang HK01 miêu tả: "Có lẽ vì nhạc quá lớn nên người đàn ông mặc vest đã tiến đến gần Angelababy trò chuyện, thậm chí tay của người này còn chạm vào cánh tay của cô. Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh cũng đã bật cười ghé sát tai người đàn ông này để đáp lời. Mối quan hệ cả hai xem ra vô cùng thân thiết".

Do người đàn ông mặc vest quay lưng về phía camera nên vẫn chưa thể xác minh được danh tính. Mặc dù vậy, bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cho biết rất có thể người đàn ông bí ẩn trong ảnh là Giám đốc điều hành Trung Quốc của thương hiệu thời trang mà Angelababy đang làm đại diện trong những năm gần đây. Vì thế chuyện cả hai to nhỏ không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, một số netizen chỉ ra rằng: "Angelababy và ông chủ lớn giao tiếp không rào cản thế này, xem ra cũng nên 'đẩy thuyền' vì chẳng phải quá hợp với nhau sao?".

Đầu tháng 1/2022, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức tuyên bố ly hôn. Cho tới tận bây giờ, vẫn có rất nhiều fan nuối tiếc cho chuyện tình tưởng chừng viên mãn và hạnh phúc mãi mãi của 2 người.

Hơn một năm nay, Angelababy nhiều lần bị nghi đang hẹn hò tình mới, tuy nhiên, cô đều lên tiếng phủ nhận. Trong khi đó Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò với hot girl Diệp Kha.