Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước?

Sao quốc tế 12/05/2023 09:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mộ Sắc Tâm Ước do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính đã có lịch lên sóng dự kiến.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mộ Sắc Tâm Ước do Nhậm Gia LuânAngelababy đóng chính sẽ lên sóng trong tháng 5 này. Nhận được thông tin này, cư dân mạng tỏ ra không mấy thiết tha, một phần vì cho rằng Nhậm Gia Luân không hợp đóng phim hiện đại, phần khác vì không tin tưởng vào trình độ diễn xuất của Angelababy.

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước? - Ảnh 1

Trước đó, khi công bố phiên vị của bộ phim Angelababy đã phải chịu 'lép vế' trước Nhậm Gia Luân khi nhà sản xuất công bố tên Nhậm Gia Luân trước.  Điều này tạo nên làn sóng bất mãn trong cộng đồng người hâm mộ của Angelababy.

Phía AngelaBaby cho rằng nữ diễn viên có lưu lượng cao, độ hot lớn, với lại người đại diện là Giả Sĩ Khải đã đảm bảo với AngelaBaby rằng sẽ giúp cô tranh phiên 1, coi như món quà ra mắt khi nữ diễn viên chịu ký hợp đồng với công ty.

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước? - Ảnh 2

Còn phía fan Nhậm Gia Luân cho rằng nam diễn viên xứng đáng phiên 1 bởi so diễn xuất, khả năng gánh phim thì Nhậm Gia Luân chắc chắn hơn AngelaBaby khi từng có những dự án tạo tiếng vang như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký.

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước? - Ảnh 3

Netizen xứ Trung cho rằng Angelababy sở dĩ không tranh nổi phiên vị với Nhậm Gia Luân bởi khả năng diễn xuất của người đẹp bị đánh giá đơ cứng, không thể hiện được nội tâm, cảm xúc của nhân vật. Angelababy bị gọi là "thảm họa xuất diễn" và không có khả năng thu hút người xem.

Không những thế, khi dự án tung poster nhân vật, cặp đôi nhận về lời chê vì không có cảm giác couple, phản ứng hóa học. Đặc biệt, nụ cười của Angela Baby - Nhậm Gia Luân trên poster được cho là quá gượng gạo, sượng trân. Cộng thêm đề tài của Mộ Sắc Tâm Ước không quá thu hút nên dự án này không được kỳ vọng sẽ tạo cú hit khi phát sóng.

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước? - Ảnh 4

Dự án phim Mộ Sắc Tâm Ước được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách là Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm của tác giả Ngự Tịnh Phanh Hương. Nội dung kể về câu chuyện giữa nam chính Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) – một tiểu thuyết gia với nữ chính Lưu Hạ (Angelababy) – một cố vấn tâm lý. Sau một lần tình cờ chứng kiến nữ chính khuyên nhủ thành công một người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử, nam chính đã quyết định mời cô làm cố vấn cho bộ tiểu thuyết mình đang viết. Hai người đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp và gặt hái được hạnh phúc trong tình yêu.

 

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