Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang?

Sao quốc tế 19/04/2023 11:26

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lưu Thủy Điều Điều (A Long Way Away) chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tiêu Lâu chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Nhậm Gia Luân và một đàn em kém 10 tuổi đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lưu Thủy Điều Điều (A Long Way Away) chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tiêu Lâu chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Nhậm Gia LuânLý Lan Địch đóng chính.

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang? - Ảnh 1

Thông tin này nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người cho rằng xét về mặt tuổi tác, cả hai có sự chênh lệch quá lớn, cách nhau tận 10 tuổi nên khó lòng thể hiện những màn tình cảm hợp nhãn khán giả.

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang? - Ảnh 2

Nói về vấn đề tuổi tác, Chung Hán Lương cũng từng bị chê khi ‘sánh đôi’ với các bạn diễn nhỏ hơn chục tuổi. Đáng chú ý, trong dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, anh chàng ‘cưa sừng làm nghé’ vào vai nhân vật thanh niên trai tráng. Qua những ảnh leak khi chung khung hình với với bạn diễn kém 17 tuổi là Viên Băng Nghiên khiến khán giả cảm giác khó chịu vì cứ như hai chú – cháu chứ không phải cặp tình nhân. Họ còn tỏ ra bất bình và cho rằng Chung Hán Lương đã có tuổi và nên chọn những vai diễn nào phù hợp hơn.

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang? - Ảnh 3

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng dù chênh lệch tuổi tác nhưng visual ngoài hình của Nhậm Gia Luân không đến nổi không tương xứng với Lý Lan Địch. Được biết, anh chàng nằm trong top những nam thần cổ trang hot hiện nay với loạt phim cổ trang đình đám và có tiếng vang. Với nét hài hoà cùng ngũ quan hoàn hảo, anh chàng được mệnh danh là nhan sắc không tuổi và ngày càng thăng hạng nên không đến nỗi chênh lệch ngoại hình với ‘đàn em’ Lý Lan Địch.

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang? - Ảnh 4

Chính vì thế, nếu tin đồn Lý Lan Địch và Nhậm Gia Luân có màn hợp tác trong dự án này sẽ là sự kết hợp mới mẻ, đáng mong đợi. Bên cạnh đó, khán giả tiếp tục hóng đợi sự xác nhận chính thức của đoàn phim về nam nữ chính chính thức của bộ phim.

 

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