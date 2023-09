Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sắp nên duyên trong Phượng Hoàng Tại Thượng, netizen đồng loạt đòi đổi nữ chính, không ngừng gọi tên Đàm Tùng Vậ

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin dự án cổ trang Phượng Hoàng Tại Thượng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tuyết Tiểu Đóa lên kế hoạch khởi quay. Theo đó nam nữ chính đang nhắm tới của bộ phim sẽ do Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi đóng chính.

Thông tin này nhận về nhiều ý kiến tích cực lẫn trái chiều. Theo đó nhiều người cho rằng visual nhan sắc của cả hai đẹp miễn chê nhưng họ lại e ngại nhan sắc của Trương Dư Hi quá Tây, không hợp với Nhậm Gia Luân. Không những thế, khán giả còn e ngại diễn xuất của Trương Dư Hi khá tệ, còn Nhậm Gia Luân có diễn xuất đang lên, sợ sẽ ảnh hưởng đến phong độ của nam chính. Thậm chí, có người còn kêu gọi sản xuất lựa chọn nữ chính là Đàm Tùng Vận thay vì Trương Dư Hi.