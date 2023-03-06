Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sắp nên duyên trong Phượng Hoàng Tại Thượng, netizen đồng loạt đòi đổi nữ chính, không ngừng gọi tên Đàm Tùng Vậ

Sao quốc tế 06/03/2023 17:04

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin dự án cổ trang Phượng Hoàng Tại Thượng đang nhắm tới nam nữ chính sẽ do Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi đóng chính. Netizen đồng loạt đòi đổi nữ chính thành Đàm Tùng Vận.

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin dự án cổ trang Phượng Hoàng Tại Thượng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tuyết Tiểu Đóa lên kế hoạch khởi quay. Theo đó nam nữ chính đang nhắm tới của bộ phim sẽ do Nhậm Gia LuânTrương Dư Hi đóng chính.

Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sắp nên duyên trong Phượng Hoàng Tại Thượng, netizen đồng loạt đòi đổi nữ chính, không ngừng gọi tên Đàm Tùng Vậ - Ảnh 1

Thông tin này nhận về nhiều ý kiến tích cực lẫn trái chiều. Theo đó nhiều người cho rằng visual nhan sắc của cả hai đẹp miễn chê nhưng họ lại e ngại nhan sắc của Trương Dư Hi quá Tây, không hợp với Nhậm Gia Luân. Không những thế, khán giả còn e ngại diễn xuất của Trương Dư Hi khá tệ, còn Nhậm Gia Luân có diễn xuất đang lên, sợ sẽ ảnh hưởng đến phong độ của nam chính. Thậm chí, có người còn kêu gọi sản xuất lựa chọn nữ chính là Đàm Tùng Vận thay vì Trương Dư Hi.

Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sắp nên duyên trong Phượng Hoàng Tại Thượng, netizen đồng loạt đòi đổi nữ chính, không ngừng gọi tên Đàm Tùng Vậ - Ảnh 2

Được biết, Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận từng hợp tác trong Cẩm Y Chi Hạ. Nhờ thành công của bộ phim, cả hai nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích. Đã hai năm kể từ ngày tập cuối của Cẩm Y Chi Hạ lên sóng, khán giả vẫn mong chờ cặp đôi có cơ hội tái hợp trên màn ảnh nhỏ.

Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sắp nên duyên trong Phượng Hoàng Tại Thượng, netizen đồng loạt đòi đổi nữ chính, không ngừng gọi tên Đàm Tùng Vậ - Ảnh 3

Tuy nhiên, một số khác cho rằng Nhậm Gia Luân có khả năng vượng bạn diễn nữ. Bất kì nữ chính nào đóng cặp cùng với anh chàng cũng có sự nghiệp phất lên như: Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba,…Cho nên nếu Trương Dư Hi có cơ hội đóng chính cùng Nhậm Gia Luân thì có thể có cơ hội đổi đời trong sự nghiệp diễn xuất.

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