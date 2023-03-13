Cùng chung tạo hình tướng quân oai vệ, Thành Nghị liệu có vượt mặt được Nhậm Gia Luân trong Châu Sinh Như Cố?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Thành Nghị trong hậu trường phim Anh Hùng Chí . Theo đó, anh chàng diện trang phục tướng quân khoác áo choàng lông. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ mãn nhãn, sáng màn hình của anh chàng. Có thể thấy, rũ bỏ tạo hình thư sinh nghèo khổ nay đã chuyển sang tạo hình tướng quân đầy oai vệ.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh tạo hình này của Thành Nghị với Nhậm Gia Luân với vai Châu Sinh Thần từng làm ‘tan nát’ bao con tim khán giả trong Châu Sinh Như Cố. Theo đó, cả hai ai đều mặt trường bào tối màu và khoác áo lông.

Nếu Thành Nghị mang cảm giác trẻ trung khí phách của thiếu niên thì Nhậm Gia Luân lại mang cảm giác thăng trầm, trầm tĩnh của vai Tướng Quân. Có thể thấy, hai chàng mỹ nam dù mang đến những cảm giác khác nhau nhưng đều rất mỹ mãn trong tạo hình này.

Anh Hùng Chí được xem là dự án trọng điểm của Tencent với kinh phí đầu tư khá cao. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Phim thuộc thể loại nam tần võ hiệp (nam chủ), có nội dung xoay quanh cuộc đời của Lư Vân.