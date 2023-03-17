Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ?

Sao quốc tế 17/03/2023 16:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Nhậm Gia Luân và Hình Phi trong hậu trường phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ. Tuy nhiên, Nhậm Gia Luân bị dân tình soi ra điểm yếu 'chí mạng' của anh chàng khi đứng cạnh nữ chính.

Những ngày qua dự án Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ do Nhậm Gia LuânHình Phi đóng chính đã chính thức khởi quay. Mặc dù đã tiết lộ khá nhiều hình ảnh của nam chính Nhậm Gia Luân trên phim trường nhưng hiếm khi thấy hình ảnh chung khung hình của anh chàng và nữ chính Hình Phi.

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Nhậm Gia Luân và Hình Phi trong hậu trường phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý là chiều cao của Nhậm Gia Luân và Hình Phi. Theo đó, trên hình ảnh, cả hai chênh lệch chiều cao không nhiều, thậm chí, Nhậm Gia Luân còn kê thêm vài cục gạch lót bên dưới để bản thân trông cao hơn.

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 2Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 3Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 4

Được biết, Nhậm Gia Luân cao 1m78, còn Hình Phi cao 1m57, đáng lý nam chính phải cao hơn nữ chính một cái đầu nhưng trong ảnh này cả hai lại đứng gần bằng nhau. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Nhậm Gia Luân đã khai khống chiều cao của mình.

Ngay lập tức, fan của Nhậm Gia Luân đã vào đính chính là do vị trí đứng của Nhậm Gia Luân không bằng phẳng nên phải kê đồ mới đứng được. Thêm vào đó, góc chụp từ trên xuống nên nhìn 2 người trông gần bằng nhau. Thậm chí, họ còn dẫn chứng hình ảnh trong bộ phim Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn mà cặp đôi này từng hợp tác chung cho thấy sự chênh lệch chiều cao rõ rệt của cặp đôi.

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 5

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 6Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 7

Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ. Nội dung xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch thiên, trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ.

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ? - Ảnh 8

Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu.

 

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