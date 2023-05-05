Vũ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân và Hình Phi chính thức đóng máy, dự án được kì vọng thành công khi lên sóng vì 1 điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vũ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân và Hình Phi đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh đó, đoàn phim còn tung ra loạt poster của 2 nhân vật chính khiến dân tình háo hức chờ ngày lên sóng chính thức của bộ phim.

Được biết, dự án Vũ Canh Kỷ được kì vọng thành công khi lên sóng. Theo đó, dự án thu hút khán giả bởi đánh dấu sự tái hợp của Nhậm Gia Luân và Hình Phi kể từ sau dự án phim Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn. Bên cạnh đó, dự án này sẽ là vai diễn cổ trang, huyền huyễn tiếp theo mà Nhậm Gia Luân đảm nhiệm trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trước đến nay, mỹ nam này luôn được ca tụng rất hợp với dòng phim cổ trang, mỗi lần xuất hiện đều toát lên được khí chất mạnh mẽ. Đây đồng thời cũng là dòng phim thế mạnh của anh chàng, điều này càng khiến khán giả đặt nhiều niềm tin, cho rằng Nhậm Gia Luân sẽ thể hiện tốt vai trò lần này của mình.

Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ. Nội dung xoay quanh nhân vật Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch thiên, trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ.

Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu.