'Tiểu Châu Tấn' sắp 'nên duyên' cùng Tống Uy Long trong Thất Căn Tâm Giản, netizen ủng hộ vì một điều?

Sao quốc tế 29/03/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thất Căn Tâm Giản sẽ do Châu Dã và Tống Uy Long đóng chính, nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cấp S do nền tảng Youku đầu tư sản xuất mang tên Thất Căn Tâm Giản, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thất Căn Hung Giản đang có kế hoạch khởi quay. Được biết dự án đang nhắm tới Châu DãTống Uy Long đóng chính cho dự án này. Bên cạnh đó, có thông tin dự án sẽ khai máy vào cuối tháng 5 tại phim trường Vân Nam.

'Tiểu Châu Tấn' sắp 'nên duyên' cùng Tống Uy Long trong Thất Căn Tâm Giản, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 1

Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía Châu Dã hay Tống Uy Long nhưng các khán giả vẫn háo hức trước thông tin này. Theo đó, visual mãn nhãn của cặp đôi hứa hẹn sẽ tạo nên màn chemistry tràn màn hình khi lên sóng. Đặc biệt bày tỏ sự khen ngợi dành cho Châu Dã khi được ưu ái giao cho nhiều tài nguyên phim tốt.

'Tiểu Châu Tấn' sắp 'nên duyên' cùng Tống Uy Long trong Thất Căn Tâm Giản, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 2

Thời gian gần đây, Châu Dã và Tống Uy Long đều gia nhập đoàn phim khác nhau. Nếu Tống Uy Long vừa đang tham gia dự án Tương Tư Lệnh đóng chính cùng ‘đàn chị’ Angelababy thì Châu Dã vừa gia nhập đoàn phim Đừng Rung Động Vì Anh đóng chính cùng Lâm Nhất.

'Tiểu Châu Tấn' sắp 'nên duyên' cùng Tống Uy Long trong Thất Căn Tâm Giản, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 3'Tiểu Châu Tấn' sắp 'nên duyên' cùng Tống Uy Long trong Thất Căn Tâm Giản, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 4

Châu Dã vốn là ‘gà cưng’ của công ty Hòa Tụng, từng là công ty cũ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sự quản lý của Lý Băng Băng. Với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí có tiếng tại Trung Quốc. Mới bước chân vào giới giải trí không lâu, Châu Dã đã là 'con cưng' của các tạp chí thời trang, được công ty quản lý lăng xê. Trên mạng xã hội Douyin, khán giả bình chọn Châu Dã là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi.

'Tiểu Châu Tấn' sắp 'nên duyên' cùng Tống Uy Long trong Thất Căn Tâm Giản, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 5'Tiểu Châu Tấn' sắp 'nên duyên' cùng Tống Uy Long trong Thất Căn Tâm Giản, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 6

Về phần Tống Uy Long dù tuổi nghề chưa lâu nhưng thực tích phim chiếu đài cao nhờ bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đóng chính cùng Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành. Thậm chí anh còn được Khốc Vân EYE (nền tảng thống kê số liệu uy tín tại Trung) công nhận là tiểu sinh có thực tích tốt nhất lứa 95 nhờ bộ phim này.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Đừng Rung Động Vì Anh đã tung ra poster đầu tiên của cặp đôi chính Châu Dã và Lâm Nhất.

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Từ khóa:   Châu Dã Tống Uy Long Thất Tâm Căn Giản sao hoa ngữ cbiz

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