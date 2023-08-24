Tần Lam phản hồi về tin đồn 'mang thai' với tình trẻ kém tuổi Ngụy Đại Huân

Sao quốc tế 24/08/2023 14:24

Mới đây, tin đồn Tần Lam mang thai là những hình ảnh cô tới thăm khám tại một bệnh viện được truyền thông đăng tải.

Tần Lam bị bắt gặp cầm trên tay một túi thuốc to khi rời khỏi bệnh viện. Cụ thể, nữ diễn viên di chuyển phía sau và sử dụng điện thoại di động trước khi lên xe để rời đi. Ngay sau đó, từ khóa "Tần Lam bị nghi có thai" trở nên "hot" và là chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngay lập tức, phía nữ diễn viên đã lên tiếng phản hồi thông tin này. Họ khẳng định, đây là tin giả và họ muốn lên tiếng phủ nhận vì không muốn cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên bị ảnh hưởng. 

Tần Lam phản hồi về tin đồn 'mang thai' với tình trẻ kém tuổi Ngụy Đại Huân - Ảnh 1

Công ty quản lý của Tần Lam cho biết, nữ diễn viên 42 tuổi có lịch đi khám sức khỏe tại bệnh viện vì cô bị viêm họng tái phát thời gian gần đây. Nữ diễn viên muốn chữa trị dứt điểm để không ảnh hưởng tới công việc. Đại diện công ty quản lý của Tần Lam cho rằng, giới săn tin đang làm phiền cuộc sống của nữ diễn viên và tung nhiều tin đồn thất thiệt nhằm "đánh lừa" dư luận. 

Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên Tần Lam có vấn đề về tai mũi họng nhiều năm qua. Cô thường xuyên phải dùng thuốc và thăm khám. Việc đi khám và dùng thuốc của Tần Lam thể hiện sự chuyên nghiệp của nữ diễn viên. Cô không muốn tình hình sức khỏe ảnh hưởng tới tiến trình quay phim hay các đồng nghiệp. 

Tần Lam phản hồi về tin đồn 'mang thai' với tình trẻ kém tuổi Ngụy Đại Huân - Ảnh 2Tần Lam phản hồi về tin đồn 'mang thai' với tình trẻ kém tuổi Ngụy Đại Huân - Ảnh 3

Tần Lam là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất kiêm người mẫu người Trung Quốc. Cô gia nhập làng giải trí năm 2001 và góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoàn Châu Cách cách phần 3, Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ, Diên hy công lược. Gần đây, cô tham gia Dân Sơ kỳ nhân truyện, Cuộc sống lý trí... 

Từ cuối năm 2022, thông tin nữ diễn viên hẹn hò đàn em Ngụy Đại Huân được truyền thông Trung Quốc chia sẻ. Hai người được cho là bén duyên khi hợp tác trong dự án Dr. Tang (Bác sĩ Đường). Dù hẹn hò gần một năm nhưng cặp đôi không công khai mối quan hệ nhưng trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 vừa rồi, nữ diễn viên của Diên hy công lược thừa nhận, cô đang yêu và hạnh phúc nhưng từ chối tiết lộ danh tính bạn trai.

Gần một năm qua, hình ảnh chung hạnh phúc của Tần Lam và Ngụy Đại Huân trong các chuyến du lịch, cuộc hẹn hò đêm muộn cũng được truyền thông chia sẻ. 

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng?

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng?

Mới đây, mạng xã hội được một phen xôn xao trước 'bằng chứng' cho thấy Chung Hán Lương và Tần Lam đã chính thức công khai 'hẹn hò' yêu đương.

Xem thêm
Từ khóa:   Tần Lam sao hoa ngữ sao châu á Ngụy Đại Huân Ngụy Đại Huân hẹn hò Tần Lam

TIN LIÊN QUAN

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng?

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng?

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong

Netizen Trung: Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng là 'Vụng trộm không thể giấu' phiên bản Cbiz

Netizen Trung: Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng là 'Vụng trộm không thể giấu' phiên bản Cbiz

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử và Trương Dư Hi nhận tin vui lớn sau gần 2 năm 'đắp chiếu'

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử và Trương Dư Hi nhận tin vui lớn sau gần 2 năm 'đắp chiếu'

Trần Vỹ Đình được khen ngợi EQ đỉnh cao, gọi Triệu Lộ Tư là 'nữ hoàng phim bạo' để 'giải cứu' cô nàng một việc?

Trần Vỹ Đình được khen ngợi EQ đỉnh cao, gọi Triệu Lộ Tư là 'nữ hoàng phim bạo' để 'giải cứu' cô nàng một việc?

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 52 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này