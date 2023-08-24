Tần Lam phản hồi về tin đồn 'mang thai' với tình trẻ kém tuổi Ngụy Đại Huân

Ngay lập tức, phía nữ diễn viên đã lên tiếng phản hồi thông tin này. Họ khẳng định, đây là tin giả và họ muốn lên tiếng phủ nhận vì không muốn cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên bị ảnh hưởng.

Tần Lam bị bắt gặp cầm trên tay một túi thuốc to khi rời khỏi bệnh viện. Cụ thể, nữ diễn viên di chuyển phía sau và sử dụng điện thoại di động trước khi lên xe để rời đi. Ngay sau đó, từ khóa "Tần Lam bị nghi có thai" trở nên "hot" và là chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Công ty quản lý của Tần Lam cho biết, nữ diễn viên 42 tuổi có lịch đi khám sức khỏe tại bệnh viện vì cô bị viêm họng tái phát thời gian gần đây. Nữ diễn viên muốn chữa trị dứt điểm để không ảnh hưởng tới công việc. Đại diện công ty quản lý của Tần Lam cho rằng, giới săn tin đang làm phiền cuộc sống của nữ diễn viên và tung nhiều tin đồn thất thiệt nhằm "đánh lừa" dư luận.

Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên Tần Lam có vấn đề về tai mũi họng nhiều năm qua. Cô thường xuyên phải dùng thuốc và thăm khám. Việc đi khám và dùng thuốc của Tần Lam thể hiện sự chuyên nghiệp của nữ diễn viên. Cô không muốn tình hình sức khỏe ảnh hưởng tới tiến trình quay phim hay các đồng nghiệp.

Tần Lam là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất kiêm người mẫu người Trung Quốc. Cô gia nhập làng giải trí năm 2001 và góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoàn Châu Cách cách phần 3, Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ, Diên hy công lược. Gần đây, cô tham gia Dân Sơ kỳ nhân truyện, Cuộc sống lý trí...

Từ cuối năm 2022, thông tin nữ diễn viên hẹn hò đàn em Ngụy Đại Huân được truyền thông Trung Quốc chia sẻ. Hai người được cho là bén duyên khi hợp tác trong dự án Dr. Tang (Bác sĩ Đường). Dù hẹn hò gần một năm nhưng cặp đôi không công khai mối quan hệ nhưng trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 vừa rồi, nữ diễn viên của Diên hy công lược thừa nhận, cô đang yêu và hạnh phúc nhưng từ chối tiết lộ danh tính bạn trai.

Gần một năm qua, hình ảnh chung hạnh phúc của Tần Lam và Ngụy Đại Huân trong các chuyến du lịch, cuộc hẹn hò đêm muộn cũng được truyền thông chia sẻ.