Trần Vỹ Đình được khen ngợi EQ đỉnh cao, gọi Triệu Lộ Tư là 'nữ hoàng phim bạo' để 'giải cứu' cô nàng một việc?

Mới đây, khi tham gia chương trình ‘Cổ Tích’, một em nhỏ thắc mắc khi Triệu Lộ Tư vừa đến đã làm nổ bóng bay nổ hết. Trong khi Triệu Lộ Tư lúng túng không biết trả lời thế nào, chỉ biết nói lại “Thật vậy sao? Thế là do chị rồi” thì Trần Vỹ Đình đã nhanh chóng ‘nhảy số’ giải vây cho cô nàng.

Như để chứng thực cho lời của Trần Vỹ Đình, anh vừa dứt câu thì Triệu Lộ Tư lại làm nổ thêm một quả bóng bay nữa. Còn em nhỏ dường như đã hiểu ra và cười rất vui vẻ.

Theo đó, Trần Vỹ Đình đã khéo léo diễn giải với em nhỏ rằng: “Bởi vì chị ấy là nữ hoàng phim “bạo” (phim hot) đó. Chị ấy thích cho ra phim hot, đi đến đâu là “bạo” (nổ/hot) đến đấy, em từng nghe đến từ này bao giờ chưa?”.

Nhiều khán giả đã vô cùng khen ngợi EQ đỉnh cao và cách trả lời khá dễ thương của Trần Vỹ Đình. Chỉ với vài câu nói, anh chàng đã thành công hóa giải sự ngại ngùng cho Triệu Lộ Tư, đồng thời khéo léo khen ngợi sự thành công của nữ diễn viên sự nghiệp.

Trần Vỹ Đình là một trong số những diễn viên nam thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Với vẻ ngoài điển trai của ‘nam thần xứ Cảng’, khả năng kéo rating cực tốt và lượng fan nữ hùng hậu, nam diễn viên luôn là cái tên được các nhà sản xuất tin tưởng.

Anh chàng từng ghi dấu ấn với nhiều dự án hợp tác với những mỹ nhân hàng đầu Cbiz như Hộc Châu Phu Nhân (đóng chính cùng Dương Mịch), Lão Cửu Môn (đóng chính cùng Triệu Lệ Dĩnh). Gần đây, dự án Soi Sáng Cho Em của anh đóng chính cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Chương Nhược Nam nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Cô nàng chăm chỉ đóng phim và liên tục có được những tác phẩm chất lượng, độ hot cao, thu về thực tích phim ảnh đáng gờm cũng như một lượng người hâm mộ lớn. Đặc biệt, mùa phim hè Cbiz luôn rất sôi động và có độ cạnh tranh cao. Tuy nhiên Triệu Lộ Tư đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi sở hữu 2 bộ phim hot 2 mùa hè liên tiếp. Có thể kể đến như Tinh Hán Xán Lạn (2022), Vụng Trộm Không Thể Giấu (2023).

Vừa có phim hot vừa có độ thảo luận cao, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư đang đi đúng con đường mà các nữ đỉnh lưu Cbiz trước đây như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đã từng đi. Chỉ còn là vấn đề thời gian để Triệu Lộ Tư có thể đuổi kịp bước các đàn chị, ghi tên mình vào hàng ngũ nữ đỉnh lưu Cbiz.