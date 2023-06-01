Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 01/06/2023 14:04

Mới đây, dự án Thắp Sáng Em do Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức. Thoát kiếp bị ‘đắp chiếu’ sau những lùm xùm không hay của loạt diễn viên phụ.

Những ngày qua, dự án Thắp Sáng Em do Chương Nhược NamTrần Vỹ Đình đóng chính khiến dân tình như ‘ngồi trên đống lửa’ vì có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ sau những lùm xùm không hay của loạt diễn viên phụ.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Thắp Sáng Em đã công bố lịch lên sóng chính thức vào ngày 2/6 tới trên nền tảng Tencent. Thông tin này khiến khán giả vô cùng phấn khởi và và chế độ hóng chờ.

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu' - Ảnh 1Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu' - Ảnh 2

Được biết, ngay từ khi có thông tin khởi quay, dự án được kỳ vọng có thể tạo nên thành tích khả quan bởi có sự góp mặt của ‘tài tử Hồng Kông’ Trần Vỹ Đình và tiểu hoa nhan sắc trong trẻo Chương Nhược Nam.

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu' - Ảnh 3

Sau hai năm vắng bóng truyền hình kể từ Hộc Châu Phu Nhân, Trần Vỹ Đình mới có màn quay trở lại Đại Lục ở dự án lần này. Với vẻ ngoài điển trai của ‘nam thần xứ Cảng’, khả năng kéo rating cực tốt và lượng fan nữ hùng hậu, nam diễn viên luôn là cái tên được các nhà sản xuất tin tưởng.

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu' - Ảnh 4

Sở hữu vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, gây ấn tượng qua vai diễn trong Hôn Lễ Của Em, nữ diễn viên đang là cái tên được yêu mến nhất nhì C-biz hiện nay. Dân mạng hy vọng ‘chemistry’ giữa Trần Vỹ Đình và ‘mối tình đầu’ Chương Nhược Nam sẽ vẽ nên câu chuyện ngọt ngào có tình cảm ôm ấp cũng có cả nhiệt huyết thanh xuân.

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu' - Ảnh 5

Thắp Sáng Em chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Thời Gian Như Hẹn của tác giả Tiêu Lộ. Nội dung xoay quanh chuyện tình của nữ chính Từ Lai (Chương Nhược Nam) và chàng lính cứu hỏa Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình). Trong một trận động đất, Cận Thời Xuyên và chú chó nghiệp vụ của mình đã cứu được Từ Lai và để an ủi sau khi tai nạn, anh đã đồng ý một lời ước hẹn 10 năm cùng cô.

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu' - Ảnh 6

Mười năm sau, Từ Lai giờ đây đã học thành tài và trở thành phóng viên nổi tiếng. Cả hai có dịp gặp lại nhau nhưng Cận Thời Xuyên không còn nhớ ước hẹn năm xưa, thậm chí còn hiểu lầm Từ Lai là một phóng viên vô lương tâm. Trong một lần nọ, Cận Thời Xuyên xây dựng đội ngũ chó nghiệp vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, Từ Lai đã có dịp hợp tác cùng anh với tư cách là huấn luận viên nổi tiếng. Trong quá trình làm việc và cùng nhau trải qua nhiều lần cứu viện nguy hiểm, Từ Lai đã chứng minh được năng lực của mình. Cả hai dần thấu hiểu nhau hơn để từ đó phải lòng đối phương.

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Từ khóa:   Chương Nhược Nam Trần Vỹ Đình Thắp Sáng Em sao hoa ngữ cbiz

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