Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch sẽ 'tái hợp' thành đôi sau Tinh Lạc Ngưng Thành Đường?

Sau khi Tinh Lạc Ngưng Thành Đường kết thúc, Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và ‘đẩy thuyền’ tái hợp dự án mới. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cặp đôi sẽ tái hợp trong dự án cổ trang, huyền huyễn.

Bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường do Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch đóng chính lên sóng vào đầu năm 2023 dù không hút được nhiệt khủng của khán giả nhưng vẫn được xem là dự án thành công về nội dung, nhan sắc lẫn chất lượng diễn xuất. Sau khi dự án kết thúc, cặp đôi chính nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và ‘đẩy thuyền’ tái hợp dự án mới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tiểu thuyết chuyển thể Bạch Nhật Đề Đăng của tác giả Lê Thanh Nhiên đang lên kế hoạch sản xuất. Được biết, tác phẩm thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch đóng chính.

Nhận được thông tin này, nhiều khán giả đã vô cùng phấn khích vì phần đông chưa thoát khỏi 2 nhân vật Hữu Cầm – Dạ Đàm cùng cái kết mở không trọn vẹn của cặp đôi chín nên luôn mong có dự án tái hợp mới để cả hai được thành đôi.

Tuy nhiên, số khác cho rằng đây chỉ là lời đồn khó thành hiện thực. Theo như tiết lộ của fan hâm mộ Trần Tinh Húc thì khi anh chàng đảm nhận xong một bộ cổ trang hay các dòng phim khác thì rất lâu mới nhận loại thể lại tương tự. Lý do để tránh đóng khung hình tượng nhân vật và nội dung phim.

Hiện tại, thông tin Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch chuẩn bị tái hợp trong dự án cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

'Tình cũ màn ảnh' Trần Tinh Húc có cảnh khóc 'đỉnh cao' trong Xuân Khuê Mộng Lý Nhân khiến các tiểu hoa khác cũng chào thua Những ngày qua dự án Xuân Khuê Mộng Lý Nhân do Bành Tiểu Nhiễm và Đinh Vũ Hề đóng chính đã chính thức lên sóng. Theo đó, những cảnh khóc của Bành Tiểu Nhiễm ngay từ tập đầu đã khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-tinh-huc-va-ly-lan-ich-se-tai-hop-thanh-oi-sau-tinh-lac-ngung-thanh-uong-572174.html