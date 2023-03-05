Mặc dù nhận về nhiều lời chê, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vẫn chứng minh sức nóng với thành tích khủng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đã chính thức nhận thành tích khủng sau thời gian lên sóng.
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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đã phá mốc nhiệt 10000 điểm trên nền tảng phát sóng Youku. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về nội dung, kĩ xảo, lẫn diễn xuất của các diễn viên khi lên sóng. Nhưng với kết quả này có thể thấy sức nóng của bộ phim không phải dạng vừa.
Được biết, Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc bị đánh giá không có khả năng gánh phim. Ngay từ khi công bố dàn cast chính, khí chất của dàn diễn viên này bị fan nguyên tác đánh giá là vô cùng không hợp với hình tượng các nhân vật trong truyện gốc. Nhan sắc thường thường bậc trung. Bên cạnh đó, diễn xuất của cả hai có phần gượng gạo, đặc biệt là những phân cảnh tình cảm.
Trần Tinh Húc nổi tiếng với vai nam chính có phần ích kỷ, tàn bạo trong Đông cung, nên khán giả không nhập tâm với nhân vật mới anh thể hiện. Còn Lý Lan Địch được cho là phù hợp với hình tượng u sầu hơn. Khi nữ diễn viên đóng các cảnh hoạt bát tinh nghịch mang lại cảm giác gượng gạo không thoải mái. Lý Lan Địch cố gắng làm mới mình với vai diễn cá tính nhưng chưa thành công.
Về phía Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, phim có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhất Độ Quân Hoa, nội dung xoay quanh câu chuyện về một đôi công chúa trong nhân gian. Người chị Thanh Quy tính tình ôn hòa lương thiện, xinh đẹp lại tài mạo song toàn nên được xem là nguồn hi vọng của toàn tộc và được hứa gả vào Thiên tộc. Mặt khác, cô em gái Dạ Đàm lại bị xem là điều rủi ro của dòng tộc, dẫn đến bị hứa gả đến Ma tộc làm phi.
Tuy nhiên trớ trêu thay vào đêm thành hôn, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến hai chị em lên nhầm kiệu hoa, từ đó dẫn đến loạt câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra, mà cũng vì vậy mà làm nên hai câu chuyện tình yêu đẹp.