Theo tờ HK01 đưa tin vào ngày 4/3, cảnh sát Hong Kong thông báo nghi phạm thứ 6 trong vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại sẽ ra hầu tòa ngày 6/3.

Ngày 2/3, tờ HK01 đưa tin, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại. Cụ thể, Cơ quan chức năng cho biết, người vừa bị bắt là người đàn ông 41 tuổi, họ Lâm, bạn thân của Quảng Cảng Trí - chồng cũ Thái Thiên Phượng. Được biết, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Người đàn ông họ Lâm làm việc tại một công ty cho thuê du thuyền ở Sheung Wan. Người này được cho là thu hàng trăm nghìn HKD thù lao để hỗ trợ một trong các bị cáo trong vụ án bỏ trốn bằng đường thủy.

Được biết, người này từng là trợ lý của nam ca sĩ Trịnh Trung Cơ. Đồng thời cũng là nhiếp ảnh gia tự do, có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao trong làng giải trí như: Châu Kiệt Luân, La Chí Tường, Cổ Thiên Lạc…

Đến nay, trong vụ án sát hại nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã có tổng cộng 6 nghi phạm bị bắt giữ. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu, gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Thái Thiên Phượng được trình báo mất tích vào hôm 21/2. Đến chiều 24/2, cảnh sát đột nhập vào ngôi nhà do cha chồng cũ của người mẫu này thuê tại quận Tai Po và tìm thấy các bộ phận thi thể cũng như chứng minh thư, thẻ tín dụng và các vật dụng khác của cô.

Hiện tại, cảnh sát Hong Kong đã dừng lại việc tìm kiếm phần tay và chân của nữ người mẫu ở bãi rác.