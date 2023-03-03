Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz?

Sao quốc tế 03/03/2023 09:51

Ngày 2/3, tờ HK01 đưa tin, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại. Được biết, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Ngày 2/3, tờ HK01 đưa tin, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại. Cụ thể, Cơ quan chức năng cho biết, người vừa bị bắt là người đàn ông 41 tuổi, họ Lâm, bạn thân của Quảng Cảng Trí - chồng cũ Thái Thiên Phượng. Được biết, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 1

Được biết, người đàn ông họ Lâm làm việc tại một công ty cho thuê du thuyền ở Sheung Wan. Người này được cho là thu hàng trăm nghìn HKD thù lao để hỗ trợ một trong các bị cáo trong vụ án bỏ trốn bằng đường thủy.

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 2

Trên trang cá nhân của nghi phạm thứ 6, anh ta giới thiệu bản thân là một nhiếp ảnh gia tự do, thỉnh thoảng cũng đăng tải những bức ảnh về du thuyền và những chuyến đi biển. Đáng chú ý, Lân đã từng khoe ảnh thân thiết bên nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có cả Châu Kiệt Luân, Cổ Thiên Lạc, La Chí Tường,...

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 3Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 4Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 5Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 6Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 7

Đến nay, trong vụ án sát hại nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã có tổng cộng 6 nghi phạm bị bắt giữ. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu, gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 8

Trong những ngày qua, vụ án sát hại man rợ người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất Châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay tàn ác của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số.

Thái Thiên Phượng được trình báo mất tích vào hôm 21/2. Đến chiều 24/2, cảnh sát đột nhập vào ngôi nhà do cha chồng cũ của người mẫu này thuê tại quận Tai Po và tìm thấy các bộ phận thi thể cũng như chứng minh thư, thẻ tín dụng và các vật dụng khác của cô.

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz? - Ảnh 9

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu bao gồm thân và tay ở một bãi rác khu vực Tân Giới. Vì bãi rác có diện tích bằng một sân bóng đá nên có thể phải mất đến 2 - 3 ngày để hoàn thành công tác tìm kiếm.

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