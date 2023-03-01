Ngày 24/2, thông tin người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng (tên tiếng Anh: Abby Choi) bị sát hại dã man bởi gia đình chồng cũ khiến dư luận Hong Kong và thế giới chấn động. Mọi thông tin liên quan tới vụ việc, mối quan hệ của Thái Thiên Phượng đều là tâm điểm tìm kiếm của cư dân mạng. Hiện, 5 người liên quan tới vụ việc đã bị cảnh sát Hong Kong tạm giữ.

Ngày tin tức về vụ sát hại Thái Thiên Phượng được công bố, Phương Viện đã viết trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật. Trái tim tôi đau đớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Lý do là gì vậy? Cầu mong bạn được yên nghỉ".

Được mệnh danh là “nữ hoàng thời trang ” Hong Kong (Trung Quốc), Thái Thiên Phượng sở hữu khối tài sản khủng, ước tính lên đến 300 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến người đẹp 28 tuổi rơi vào thảm kịch. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, tìm lại thi thể.

Được biết, Thái Thiên Phượng là bạn thân của Phương Viện - bà xã của tài tử Quách Phú Thành. Họ có nhiều hình chụp chung và đăng tải trên trang cá nhân của hai cô gái. Trên tài khoản Instagram của Thái Thiên Phượng, cô từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh tới nhà Quách Phú Thành tụ tập hay đi du lịch chung cùng Phương Viện.

Điều này khiến cho cả Thiên vương Hong Kong và bà xã Phương Viện cũng trở thành những cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Một trang báo mạng còn đưa tin, Quách Phú Thành sẵn lòng nuôi dưỡng 2 đứa con của người bạn xấu số.

Ngày 26/2, Quách Phú Thành tham dự một sự kiện và cũng nhận được câu hỏi liên quan tới vụ việc đau lòng của người mẫu Thái Thiên Phượng. Tuy nhiên, ngôi sao nổi tiếng từ chối bình luận.

Quách Phú Thành là ngôi sao nổi tiếng châu Á. Với nhan sắc điển trai và sự tài hoa và giàu có, nam tài tử có lịch sử tình trường phong phú với nhiều bóng hồng nổi tiếng như Diêu Chính Thanh, Chung Lệ Đề, Norika Fujiwara, Trần Tuệ Lâm, Hùng Đại Lâm...

Tuy nhiên, sau đó, Quách Phú Thành lại khiến công chúng ngỡ ngàng khi công khai tình cảm và nhanh chóng kết hôn với Phương Viện - người mẫu nội y nhỏ hơn anh tới 23 tuổi, nổi tiếng là “gái hư” trong làng giải trí với nhiều lùm xùm liên quan đến tuổi tác và đời tư.

Thời gian trước, Vương Tư Thông - con trai của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm – đã đứng ra chỉ rõ Phương Viện thuộc lò đào tạo “gái gọi cao cấp” chuyên săn chồng giàu. Đáp lại thông tin này, tài tử họ Quách một mực đứng về phía vợ.