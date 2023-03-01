Thắp hương tưởng nhớ Thái Thiên Phượng, người mẹ bật khóc nức nở: 'Sau này không được gặp con nữa, bố mẹ biết làm sao'

Sao quốc tế 01/03/2023 11:00

Liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại dã man, netizen xứ Trung xót thương trước cảnh òa khóc nức nở của người mẹ.

Vụ người mẫu 28 tuổi bị nhà chồng cũ sát hại dã man tiếp tục được truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) và châu Á đưa tin. Theo những thông tin mới nhất của vụ việc, cha mẹ và một số người thân, bạn bè có mặt bên ngoài hiện trường vụ án ở làng Longwei, Taipo để thắp hương tưởng nhớ người mẫu xấu số. Họ đến đây sau khi hoàn thành thủ tục nhận diện thi thể Abby Choi tại nhà xác Phú Sơn vào lúc 11h (giờ địa phương).

Trong số những người thân góp mặt, hẳn ai làm mẹ cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến người mẹ của Thái Thiên Phượng gục ngã, òa khóc ngay khi chỉ vừa mới bước xuống xe và dù cho sau đó đã được nhiều người trấn an nhưng những lời nói của bà vẫn khiến những người có mặt tại hiện trường tỏ ra xót thương cho nỗi đau của bà.

Thắp hương tưởng nhớ Thái Thiên Phượng, người mẹ bật khóc nức nở: 'Sau này không được gặp con nữa, bố mẹ biết làm sao' - Ảnh 1
Thắp hương tưởng nhớ Thái Thiên Phượng, người mẹ bật khóc nức nở: 'Sau này không được gặp con nữa, bố mẹ biết làm sao' - Ảnh 2
Người thân òa khóc khi thắp hương cho nạn nhân - Ảnh: Internet

"Sau này không được gặp con nữa, bố mẹ biết làm sao. Bốn đứa con của con biết làm sao", mẹ Abby Choi gào khóc ở hiện trường vụ án.

Người thân lần lượt được đưa vào hiện trường dưới sự hộ tống và điều phối của cảnh sát. Chia sẻ với phóng viên, dì ruột của Abby Choi phẫn nộ trước hành vi tàn độc của gia đình chồng cũ nữ người mẫu 28 tuổi. Người dì nói: "Lòng tốt của con bé đã đặt không đúng chỗ. Những kẻ lòng lang dạ sói ấy không xứng đáng với Thiên Phượng. Chúng tôi sẽ nuôi dạy 4 đứa trẻ thành tài".

Về phía chồng mới của người mẫu 28 tuổi bị sát hại, anh đã thắp hương bên ngoài ngôi nhà vợ bị sát hại. Truyền thông cho biết Chris rất đau lòng nhưng vì con cái nên anh vẫn đang cố gắng vực dậy tinh thần của bản thân lẫn giúp cho gia đình nhà vợ bớt đau lòng. Đến nay, anh vẫn từ chối bình luận về vụ việc của vợ với giới truyền thông. 

Thắp hương tưởng nhớ Thái Thiên Phượng, người mẹ bật khóc nức nở: 'Sau này không được gặp con nữa, bố mẹ biết làm sao' - Ảnh 3
Thái Thiên Phượng - Ảnh: Internet

Trước đó, anh hứa chăm sóc tốt tất cả con của vợ, không để 4 đứa trẻ bị tổn thương. Chồng mới nói: "Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời". Trong mắt anh, người mẫu 28 tuổi Abby Choi là cô gái tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Trước đó như một số trang báo đã đưa tin, Thiên Phượng mất tích hôm 21/2, được phát hiện thi thể hôm 24/2, tại căn hộ do ông Quảng, cha của Quảng Cảng Trí thuê gần một tháng trước. Ba cha con họ Quảng bị cáo buộc sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng tại đây. Mẹ chồng cũ của người mẫu bị cáo buộc cản trở điều tra của cảnh sát. Hôm 26/2, giới chức bắt bà Ngũ, nhân tình của ông Quảng, vì cáo buộc bao che tội phạm.

 

 

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Đứng trước thi thể Abby Choi, cả chồng hiện tại và bố mẹ người mẫu đều không thể kìm lòng bật khóc trong quá trình nhận dạng thi thể không nguyên vẹn của cô tại nhà xác.

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