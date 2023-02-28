Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ

Sao quốc tế 28/02/2023 17:19

Dù đã tái hôn với người chồng giàu có, Thái Thiên Phượng luôn đau đáu về hai con riêng với chồng cũ, muốn các con không cảm thấy thiệt thòi dù không có mẹ cạnh bên.

Theo On, ca sĩ Chu Anh Kiệt - bạn thân của Thái Thiên Phượng (Abby Choi) - đã chia sẻ về việc nữ người mẫu luôn hết lòng lo cho gia đình mình. Anh cho biết, dù luôn bận rộn với công việc, cô luôn muốn dành thời gian cho các con của mình.

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ - Ảnh 1
Thái Thiên Phượng bên cạnh chồng hiện tại và 4 người con - Ảnh: Internet

Chu Anh Kiệt cho biết, sau nhiều năm quen biết, anh hiểu tình cảm của bạn thân mình dành cho các con. Thái Thiên Phượng thật ra luôn lo lắng cho hai người con riêng với chồng cũ (Quách Cảng Trí). Anh chia sẻ: "Abby từng nói cô ấy không sống cùng hai con đầu, cảm thấy có lỗi khi các bé ngủ dậy không được nhìn thấy mẹ. Vì thế, ban ngày, cô dành thời gian cho hai bé nhiều hơn".

Vì để chăm lo chu đáo cho công việc và cả gia đình, Thái Thiên Phượng thuê tới 3 tài xế riêng. Một người phụ trách những vấn đề công ty, một người đưa đón con của cô với Chris (chồng hiện tại) và một người đưa đón con của cô với chồng cũ.

Tuy vậy, gần hai tháng trước, một người bỗng dưng xin nghỉ, sau đó cô thuê anh trai của chồng cũ làm tài xế theo gợi ý của chồng cũ. Mẹ chồng của Thái Thiên Phượng cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của con dâu, bà đồng ý ai cũng có quá khứ riêng nên không hề trách mà ngược lại mối quan hệ hai người rất thân thiết.

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ - Ảnh 2

Chu Anh Kiệt cũng cho biết, Thái Thiên Phượng rất giỏi đầu tư bất động sản. Căn nhà mà cô mua cho gia đình chồng cũ vào năm 2019 hiện đã tăng giá mạnh nên muốn bán đi và mua một căn nhà khác. Tuy nhiên, quyết định này của cô đã vấp phải sự phản đối của gia đình chồng cũ, những nữ người mẫu vẫn kiên quyết: "Hai con của con cũng ở đây, con phải sắp xếp ổn thỏa chứ. Con bạc đãi với mọi người bao giờ chưa?".

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau vì tính cách không hợp. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

Hiện tại, gia đình họ Đàm (nhà chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng) và cả mẹ của cô đang chăm lo cho 4 đứa trẻ. Họ cũng nhờ cơ quan chức năng lấy hộ đồ dùng của hai con riêng của nữ người mẫu tại căn nhà của gia đình chồng cũ.

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ - Ảnh 3

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

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