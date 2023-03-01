Xót xa trước cảnh bố mẹ gục ngã khi nhận diện thi thể của Thái Thiên Phượng: 'Đừng lo nghĩ nữa! Hãy thoải mái lên đường'

Sao quốc tế 01/03/2023 08:10

Đứng trước thi thể Abby Choi, cả chồng hiện tại và bố mẹ người mẫu đều không thể kìm lòng bật khóc trong quá trình nhận dạng thi thể không nguyên vẹn của cô tại nhà xác.

Theo một số thông tin từ báo Trung Quốc, mới đây nhất liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại, gia đình và một số bạn bè thân người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) của Hong Kong (Trung Quốc) đã có mặt tại nhà xác Phú Sơn vào sáng ngày 28/2 để nhận dạng thi thể. Quá trình nhận dạng được cảnh sát thắt chặt an ninh để đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát. 

Giới truyền thông quan sát thấy có bố mẹ Thái Thiên Phượng và Chirs - chồng hiện tại của cô xuất hiện. Họ đeo kính đen, khẩu trang và né ống kính máy ảnh. 

Xót xa trước cảnh bố mẹ gục ngã khi nhận diện thi thể của Thái Thiên Phượng: 'Đừng lo nghĩ nữa! Hãy thoải mái lên đường' - Ảnh 1

Xót xa trước cảnh bố mẹ gục ngã khi nhận diện thi thể của Thái Thiên Phượng: 'Đừng lo nghĩ nữa! Hãy thoải mái lên đường' - Ảnh 2
Người thân Thái Thiên Phượng đi nhận dạng thi thể con gái - Ảnh: Internet  

"Người thân, bạn bè đều đau lòng khi thấy hình hài không toàn vẹn của Thái Thiên Phượng. Trước hài cốt, mẹ ruột đã òa khóc nức nở trong vòng tay của con rể", một người bạn của Thiên Phượng chia sẻ. 

Sau khi hoàn tất việc nhận dạng thi thể, nhóm người lên xe rời khỏi. Họ di chuyển đến làng Long Vĩ - nơi nạn nhân qua đời. Đây cũng ngày thứ 7, kể từ ngày nạn nhân qua đời. 

Gia đình Thái Thiên Phượng đã lập bàn bái tế, cầu nguyện cho cô sớm siêu thoát. Bố mẹ cô mời một vài đạo sĩ, bày biện vật cúng theo nghi thức Đạo giáo. Trong quá trình thắp nhang, hầu hết những ai có mặt cũng không thể nào giữ được mình khi bật khóc trước sự ra đi quá đau đớn của nạn nhân. 

"Cháu đã bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình, cô gái ngốc ạ. Đừng lo nghĩ nữa! Hãy thoải mái lên đường. Gia đình rất biết ơn vì có cháu nhưng chỉ tiếc số phận quá ngắn ngủi", người dì nữ người mẫu bật khóc nói. 

Xót xa trước cảnh bố mẹ gục ngã khi nhận diện thi thể của Thái Thiên Phượng: 'Đừng lo nghĩ nữa! Hãy thoải mái lên đường' - Ảnh 3
Thái Thiên Phượng - Ảnh: Internet

Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết công tác tìm kiếm, trục vớt hài cốt của Thái Thiên Phượng gặp nhiều khó khăn. Họ huy động nhân lực, vật lực và các trang thiết bị tối tân, phối hợp cùng các phòng ban phục vụ công tác điều tra. Do các phần cơ thể bị tác động nên việc tìm kiếm ADN, xét nghiệm vân tay cũng không hiệu quả. 

 

Trước đó thông qua điều tra, cảnh sát cho biết đầu tháng 2 vừa qua bố chồng của Abby Choi đã thuê nhà trong làng Longwei nhưng bỏ trống. Ngày 21/2 khi nữ người mẫu đi ra ngoài đón con đã bị anh trai chồng là tài xế riêng sử dụng vật cứng đánh ngất và đưa đến nơi gây án.

Sau khoảng ba ngày, thi thể của Abby Choi được tìm thấy tại căn nhà bố chồng đã thuê từ trước. Xác của nữ người mẫu đã bị hung thủ phân thành nhiều mảnh và để trong tủ lạnh. Ngay lập tức cảnh sát đã bắt giữ các thành viên trong gia đình chồng cũ gồm bố mẹ và anh trai chồng. Cảnh sát khẳng định gia đình này đã có động cơ ám sát Abby Choi từ lâu.

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ

Dù đã tái hôn với người chồng giàu có, Thái Thiên Phượng luôn đau đáu về hai con riêng với chồng cũ, muốn các con không cảm thấy thiệt thòi dù không có mẹ cạnh bên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Thiên Phượng Thái Thiên Phượng bị sát hại vụ án Thái Thiên Phượng người mẫu Thái Thiên Phượng sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng trước khi bị sát hại vẫn luôn thấy có lỗi với con, mua nhà đứng tên cha chồng cũng chỉ để bù đắp tình cảm người mẹ

Những điểm trùng hợp đến rùng mình của 2 vụ án Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida

Những điểm trùng hợp đến rùng mình của 2 vụ án Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng sát hại: Người thân khó khăn trong việc nhận dạng thi thể

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng sát hại: Người thân khó khăn trong việc nhận dạng thi thể

Nhà trường tìm cách bảo vệ con của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng bị sát hại

Nhà trường tìm cách bảo vệ con của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng bị sát hại

Động cơ tàn độc của nghi phạm trong vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại và phân xác

Động cơ tàn độc của nghi phạm trong vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại và phân xác

Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô

Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 34 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới