Giới truyền thông quan sát thấy có bố mẹ Thái Thiên Phượng và Chirs - chồng hiện tại của cô xuất hiện. Họ đeo kính đen, khẩu trang và né ống kính máy ảnh.

Theo một số thông tin từ báo Trung Quốc, mới đây nhất liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại, gia đình và một số bạn bè thân người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) của Hong Kong (Trung Quốc) đã có mặt tại nhà xác Phú Sơn vào sáng ngày 28/2 để nhận dạng thi thể. Quá trình nhận dạng được cảnh sát thắt chặt an ninh để đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát.

"Người thân, bạn bè đều đau lòng khi thấy hình hài không toàn vẹn của Thái Thiên Phượng. Trước hài cốt, mẹ ruột đã òa khóc nức nở trong vòng tay của con rể", một người bạn của Thiên Phượng chia sẻ.

Sau khi hoàn tất việc nhận dạng thi thể, nhóm người lên xe rời khỏi. Họ di chuyển đến làng Long Vĩ - nơi nạn nhân qua đời. Đây cũng ngày thứ 7, kể từ ngày nạn nhân qua đời.

Gia đình Thái Thiên Phượng đã lập bàn bái tế, cầu nguyện cho cô sớm siêu thoát. Bố mẹ cô mời một vài đạo sĩ, bày biện vật cúng theo nghi thức Đạo giáo. Trong quá trình thắp nhang, hầu hết những ai có mặt cũng không thể nào giữ được mình khi bật khóc trước sự ra đi quá đau đớn của nạn nhân.

"Cháu đã bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình, cô gái ngốc ạ. Đừng lo nghĩ nữa! Hãy thoải mái lên đường. Gia đình rất biết ơn vì có cháu nhưng chỉ tiếc số phận quá ngắn ngủi", người dì nữ người mẫu bật khóc nói.

Thái Thiên Phượng - Ảnh: Internet

Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết công tác tìm kiếm, trục vớt hài cốt của Thái Thiên Phượng gặp nhiều khó khăn. Họ huy động nhân lực, vật lực và các trang thiết bị tối tân, phối hợp cùng các phòng ban phục vụ công tác điều tra. Do các phần cơ thể bị tác động nên việc tìm kiếm ADN, xét nghiệm vân tay cũng không hiệu quả.

Trước đó thông qua điều tra, cảnh sát cho biết đầu tháng 2 vừa qua bố chồng của Abby Choi đã thuê nhà trong làng Longwei nhưng bỏ trống. Ngày 21/2 khi nữ người mẫu đi ra ngoài đón con đã bị anh trai chồng là tài xế riêng sử dụng vật cứng đánh ngất và đưa đến nơi gây án.

Sau khoảng ba ngày, thi thể của Abby Choi được tìm thấy tại căn nhà bố chồng đã thuê từ trước. Xác của nữ người mẫu đã bị hung thủ phân thành nhiều mảnh và để trong tủ lạnh. Ngay lập tức cảnh sát đã bắt giữ các thành viên trong gia đình chồng cũ gồm bố mẹ và anh trai chồng. Cảnh sát khẳng định gia đình này đã có động cơ ám sát Abby Choi từ lâu.