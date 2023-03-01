Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ

Sao quốc tế 01/03/2023 10:11

Mới đây, loạt khán giả đã vào trang cá nhân của Thái Thiên Phượng cùng mẹ ruột cô để gửi lời chia buồn và mong nữ người mẫu ra đi thanh thản. Nhiều người xót xa trước hành động mẹ ruột của Thái Thiên Phượng về vụ việc đau lòng của con gái.

Trong những ngày qua, vụ án sát hại man rợ người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất Châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay tàn ác của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số.

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 1

Mới đây, loạt khán giả đã vào trang cá nhân của Thái Thiên Phượng cùng mẹ ruột cô để gửi lời chia buồn và mong nữ người mẫu ra đi thanh thản. Nhiều người chú ý mẹ ruột của Thái Thiên Phượng luôn giữ im lặng sau khi con gái bị sát hại.

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 2

Theo đó, bà Thái chưa từng một lần công khai bày tỏ về vụ việc đau lòng của Thái Thiên Phượng. Bà chỉ nhấn thích các bài viết và bình luận an ủi của mọi người dành cho mình như một lời cảm ơn cho sự quan tâm của họ dành cho gia đình. Thái độ lặng lẽ của bà khiến công chúng xót xa, thương cảm.

Cách đây không lâu, có thông tin cho biết mẹ của Thái Thiên Phượng đã có một giấc mơ lạ sau khi nữ người mẫu mất tích. Cụ thể, bà mơ thấy con gái ở một nơi có chó, ngựa vây quanh. Thái Thiên Phượng đã nói với mẹ mình trong mơ rằng cô đang ở Tai Po, Hong Kong.

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 3

Vì bà Thái chưa từng đến Tai Po nên bà đã nói chuyện này với cảnh sát. Không ngờ nhân viên cảnh sát đã thực sự tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của Thái Thiên Phượng tại một ngôi nhà cho thuê ở Tai Po. Mọi người đều bất ngờ khi biết chuyện này.

Hiện tại, thông tin về bố mẹ ruột của Thái Thiên Phượng không được công bố chính thức. Tuy nhiên, qua video và hình ảnh của nữ người mẫu và mẹ trên trang cá nhân có thể thấy rằng bà Thái là một phu nhân giàu có, cuộc sống sang chảnh.

Bà rất ít khi chia sẻ hình ảnh chồng mình lên mạng xã hội mà thường khoe clip về Thái Thiên Phượng. Một lần nữ người mẫu lộ diện trong video đi catwalk, bà không tiếc lời khen ngợi con gái là đứa trẻ lớn tốt bụng và dễ thương.

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 4

Đáng chú ý, mẹ Thái Thiên Phượng rất quý anh Tam - chồng mới của con gái. Bà mô tả con rể của mình là người siêu hiếu thảo và luôn chuẩn bị sẵn hàng ngàn lời quan tâm mỗi khi gặp gỡ. Bà cũng hết lời khen ngợi nhà chồng mới Thái Thiên Phượng, không ngại bày tỏ lòng biết ơn đối với bố mẹ anh Tam vì đã cưng chiều cô con gái lớn của bà như công chúa.

Hôm nay (ngày 28/2), HK01 đưa tin 9h (giờ địa phương), Chirs - chồng Thái Thiên Phượng cùng cha mẹ và một số bạn bè thân thiết của cố người mẫu đã có mặt tại nhà xác Phú Sơn để làm thủ tục nhận dạng thi thể. Mọi người đều đeo khẩu trang, kính râm, che kín mặt. Tuy nhiên người nhà từ chối phỏng vấn của truyền thông.

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 5Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 6Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 7Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ - Ảnh 8

Trong lúc mọi người cúng bái, mẹ Thái Thiên Phượng tiếp tục bật khóc: "Con gái, sau này mẹ không còn gặp được con nữa rồi. Lòng tốt của con kiếp này đã bị lợi dụng, con gái ngốc nghếch. Chúng là bọn vô lương tâm, lòng lang dạ sói".

Trong khi đó, dì của nạn nhân cũng nghẹn giọng: "Con bé ngốc nghếch, thật không đáng... Đừng lo lắng về phần gia đình, hãy yên tâm mà đi, sống chết có số con ơi, chỉ tiếc duyên phận ngắn ngủi...". Còn chồng của Thái Thiên Phượng đau buồn: "Cảm ơn vì đã gặp em".

Chỉ chồng và người thân của Thái Thiên Phượng mới được cơ quan chức năng cho vào bên trong. Cảnh sát lấy mẫu DNA cha mẹ nữ người mẫu để phục vụ công tác phân tích chứng cứ khoa học kéo dài gần 2 tiếng dưới sự giám sát của đội điều tra Tây Cửu Long.

Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết quá trình nhận dạng nạn nhân rất khó khăn. Thi thể người bị hại đã không nguyên vẹn, thậm chí bị nấu trong nồi.

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Nghi phạm bao gồm bố mẹ, anh trai, chồng cũ, bạn gái bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị bắt. Song ít ai biết được lịch sử đen tối của gia đình tàn ác này. Theo cư dân mạng đánh giá, gia đình này chính là “Ký sinh trùng” phiên bản Hong Kong đời thực.

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