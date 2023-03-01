Ngày 24/2, cựu người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng (Abby Choi), 28 tuổi, là vợ của "thái tử gia" Chris của tập đoàn bạc tỷ Đàm Tử, sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng "Bún Đàm Tử Vân Nam", đã bị sát hại với thủ đoạn vô cùng dã man.

Đến thời điểm hiện tại, cư dân mạng khắp châu Á vẫn quan tâm từng động thái về tình tiết vụ án, nhất là khi một phần thi thể của người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát cho biết gia đình chồng cũ nạn nhân đã không khai địa điểm đã vứt xác Thái Thiên Phượng, vì thế đã gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Tin tức này làm rúng động Hong Kong, thậm chí là cả quốc tế bởi âm mưu vô cùng tinh vi và tàn nhẫn đến từ nhóm hung thủ là gia đình chồng cũ cựu người mẫu.

Nghi phạm bao gồm bố mẹ, anh trai, chồng cũ, bạn gái bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị bắt. Song ít ai biết được lịch sử đen tối của gia đình tàn ác này. Theo cư dân mạng đánh giá, gia đình này chính là “Ký sinh trùng” phiên bản Hong Kong đời thực.

Kwong Kau (65 tuổi)

Kwong Kau là bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng, được cho là không hài lòng với việc con dâu cũ xử lý một tài sản giá trị lớn. Ông từng là cảnh sát với biệt danh “Cầu ca”, nhận được bằng khen phục vụ lâu dài của cảnh sát Hong Kong. Năm 2001, ông được thăng thức thành cảnh sát trưởng, đến năm 2005 thì được phân đến nhậm chức ở Cục cảnh sát Vượng Giác làm trưởng phòng điều tra.

Thế nhưng suốt thời gian này, bố chồng cũ cựu người mẫu thể hiện phẩm chất không chính trực, về sau trong một lần tra án, ông liên quan đến vụ cưỡng hiếp một phụ nữ. Người bị hại báo án, sau đó ông ta bị bắt giữ điều tra, cuối cùng chủ động từ chức, vụ án này cứ thế kết thúc.

Cũng vì có kinh nghiệm làm việc trong lực lượng cảnh sát, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng được cho là chủ mưu trong vụ án kinh hoàng này. Theo đó, ông quá quen thuộc với phương thức điều tra của cảnh sát, nhờ vậy mới có khả năng dàn dựng vụ án để qua mặt trinh sát.

Điều tra ban đầu cho thấy người mẫu 28 tuổi gần đây đã lên kế hoạch bán một bất động sản Kadoorie Hill ở khu dân cư Ho Man Tin (Hong Kong, Trung Quốc) với mục đích đầu tư. Cô từng mua bất động sản này với trị giá hàng chục triệu USD dưới tên bố chồng cũ. Một người bạn tiết lộ nạn nhân hứa chuyển chồng cũ và các thành viên gia đình của anh ấy đi nơi khác. Tuy nhiên, bốc hồng cũ phản đối gay gắt quyết định này, dẫn đến xảy ra nhiều tranh cãi với Thái Thiên Phượng. Việc lên âm mưu hại cô nhiều khả năng là để chiếm đoạt căn nhà cũng như lấy phần thừa kế của 2 người con nhỏ.

Alex Kwong (28 tuổi)

Alex Kwong là chồng cũ của nạn nhân. Hai người kết hôn năm 18 tuổi, có với nhau hai con, một trai và một gái.

Chồng cũ Thái Thiên Phượng hiện tại đang thất nghiệp. Anh ta từng liên quan đến một vụ lừa đảo kinh doanh đầu tư vàng vào tháng 2/2015, tổng cộng lừa 4 người, lấy đi số vàng có giá 5 triệu đô la Hong Kong (~15,1 tỷ đồng). Nghi phạm được cho là đã bị cảnh sát truy nã trong nhiều năm sau khi được tại ngoại trong vụ lừa đảo này.

Trước đó, nạn nhân đã rút hết khoản tiết kiệm, vay tiền mua vàng để giao cho Quảng. Không ngờ sau khi lấy được vàng, hắn ta liền bỏ trốn. Vụ việc từng được báo chí đưa tin.

Ngày 25/2, Alex Kwong đã bị bắt trong một cuộc phục kích của cảnh sát tại bến tàu Tung Chung trên đảo Lantau (Hong Kong, Trung Quốc). Cảnh sát chặn đứng kế hoạch trốn khỏi Hong Kong (Trung Quốc) bằng tàu cao tốc của Alex Kwong. Khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy trên người Kwong có 500.000 đô la Hong Kong (~1.6 tỷ VNĐ) tiền mặt và một số đồng hồ sang trọng trị giá khoảng 4 triệu đô la Hong Kong (~12 tỷ VNĐ).

Anthony Kwong (31 tuổi)

Không chỉ là anh chồng cũ, Anthony Kwong còn là tài xế riêng kiêm đối tác kinh doanh cũ của Thái Thiên Phượng. Hai người đồng sở hữu Bear Bear Snack, thương hiệu bánh kếp được cho là có liên quan đến các tranh chấp hợp đồng với tổng trị giá hơn 130.000 đô la Hong Kong (~400 triệu VNĐ).

Anh trai chồng cũ mặc dù không có tiền án tiền sự, nhưng vào năm 2019 lại vướng vào nợ nần chồng chất và bị ngân hàng đâm đơn kiện.

Anthony Kwong và em dâu cũ có mối quan hệ thân thiết, xem nhau như người trong nhà. Anh ta thường chia sẻ ảnh chụp cùng Thái Thiên Phượng trên trang cá nhân. Trước khi Thái Thiên Phượng mất tích, nghi phạm được cho là lái xe đến nhà nạn nhân ở Kadoorie Hill để gặp cô. Sau đó, cả hai ra ngoài đón con gái của Thái Thiên Phượng.

Mẹ chồng cũ (63 tuổi) Jenny Li (63 tuổi)

Mẹ chồng cũ của nạn nhân hiện đã nghỉ hưu, nhưng năm 2017, bà đã đăng ký phá sản lên tòa án. Theo truyền thông địa phương, bà ta không tham gia vụ giết người, nhưng được cho là có biết về kế hoạch sát hại Thái Thiên Phượng. Do đó, mẹ chồng cũ của nạn nhân bị buộc tội cản trở công lý.

Ng “Yung Yung” (47 tuổi)

Cảnh sát chưa tiết lộ tên đầy đủ của Ng, nhưng tên thường gọi của nghi phạm này là “Yung Yung”. Truyền thông cho hay Yung Yung là nhân viên massage tại quận Prince Edward (Hong Kong, Trung Quốc). Theo một số báo cáo, nghi phạm có quan hệ tình cảm với bố chồng cũ nạn nhân được 6 tháng. Yung Yung được cho là có hai con đang ở tuổi vị thành niên.

Những ngày qua, Yung Yung không đến làm việc tại tiệm massage. Cảnh sát bắt giữ nữ nghi phạm để phục vụ điều tra vì Yung Yung bị nghi là người giúp tình nhân thuê ngôi nhà - nơi thi thể của Thái Thiên Phượng bị phân ra nhiều mảnh. Yung Yung cũng bị cáo buộc giúp thuê căn hộ sang trọng trong Arch Sky Tower ở Tây Cửu Long (Hong Kong, Trung Quốc) với giá 40.000 đô la Hong Kong (~121 triệu VNĐ) vào giữa tháng 2. Căn hộ này được cho là để chồng cũ nạn nhân tạm lánh.

Chiều 26/2, cảnh sát bắt giữ người phụ nữ này tại trung tâm thương mại Tsim Sha Tsui. Được biết, người này thuê một căn nhà tại Tây Cửu Long từ giữa tháng 2, dùng để chứa chấp con trai nhân tình (Alex Kwong - chồng cũ Thái Thiên Phượng) trước khi anh ta bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ.