Bắt giữ nghi phạm thứ 6 tiếp tay trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Sao quốc tế 02/03/2023 20:04

Mới đây, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng. Được biết, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Mới đây, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng. Được biết, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Bắt giữ nghi phạm thứ 6 tiếp tay trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 1

Ngày 2/3, tờ HK01 đưa tin, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại. Cụ thể, Cơ quan chức năng cho biết, người vừa bị bắt là bạn thân của Quảng Cảng Trí - chồng cũ Thái Thiên Phượng.

Hiện tại, danh tính và mức độ liên quan của nghi phạm thứ 6 đối với vụ án sát hại Thái Thiên Phượng chưa được cảnh sát công bố. Tuy nhiên, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Bắt giữ nghi phạm thứ 6 tiếp tay trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 2

Đến nay, trong vụ án sát hại nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã có tổng cộng 6 nghi phạm bị bắt giữ . Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu, gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Bắt giữ nghi phạm thứ 6 tiếp tay trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 3

Những ngày qua, thông tin án mạng của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng đã rúng động toàn châu Á. Nghe qua tình tiết vụ án, dư luận không khỏi phẫn nộ trước thủ đoạn tàn ác của các nghi phạm.

Ngày 21/2, Thái Thiên Phượng mất tích khi cùng tài xế cũng là anh trai của chồng cũ đón con. Nhận được tin báo từ người thân nữ người mẫu, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã lập tức vào cuộc. Ngày 22/2, cảnh sát đã phát thông báo tìm người mất tích trên toàn đặc khu. 2 ngày sau, tức ngày 24/2, thi thể nữ người mẫu đã được tìm thấy tại làng Longwei, Taipo trong tình trạng không toàn vẹn.

Theo tờ SCMP, cảnh sát đã sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS của chiếc ô tô 7 chỗ chở Thái Thiên Phượng và cảnh quay camera giám sát từ nhiều nguồn để lần ra hiện trường nữ người mẫu bị phân xác.

Sau khi bắt giữ các nghi phạm, phía cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu bao gồm phần tay và thân chính. Hơn 100 nhân viên cảnh sát bao gồm các đơn vị cơ động, đội tìm kiếm trọng điểm và đội tội phạm khu vực, đã được điều động tập trung tại bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling (một khu vực ở Hong Kong, Trung Quốc) để tiến hành công tác tìm kiếm. Các sĩ quan cảnh sát cũng đã sử dụng camera trên không để kiểm tra tình hình.

Bắt giữ nghi phạm thứ 6 tiếp tay trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 4

Việc tìm kiếm đủ các phần thi thể, đặc biệt là tay và chân, được đánh giá rất quan trọng để xác định tội danh của gia đình chồng cũ nạn nhân. Ngoài ra, những vật dụng như điện thoại, quần áo, hung khí cũng quan trọng không kém. Nếu cảnh sát không thu thập đủ chứng cứ hữu hiệu cho vụ án sẽ khó định tội giết người tại phiên tòa tiếp theo. 

Luật Hồng Kông - Trung Quốc có quy định về nguyên tắc "nghi điểm lợi ích thuộc về bị cáo". Nghĩa là nếu trong vụ án có tình tiết không thể làm rõ hoặc không chắc chắn thì sẽ trở thành điểm có lợi cho bị cáo. Vì thế, phía gia đình chồng cũ của Abby Choi dù bị bắt vẫn quyết không khai địa điểm giấu các phần thi thể nạn nhân.

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Vụ sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng là chủ đề nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Hong Kong (Trung Quốc). Dù chưa có kết luận điều tra chính thức, báo chí địa phương đã tiết lộ nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch ghê rợn này.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Thiên Phượng vụ án Thái Thiên Phượng người mẫu Thái Thiên Phượng sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Lý do vợ chồng tài tử Quách Phú Thành liên tục bị gọi tên trong vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại?

Lý do vợ chồng tài tử Quách Phú Thành liên tục bị gọi tên trong vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại?

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ

5 nghi phạm lớn trong 'tội ác' sát hại dã man cố người mẫu Thái Thiên Phượng

5 nghi phạm lớn trong 'tội ác' sát hại dã man cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 25 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới