Mới đây, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng . Được biết, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Hiện tại, danh tính và mức độ liên quan của nghi phạm thứ 6 đối với vụ án sát hại Thái Thiên Phượng chưa được cảnh sát công bố. Tuy nhiên, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Ngày 2/3, tờ HK01 đưa tin, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại. Cụ thể, Cơ quan chức năng cho biết, người vừa bị bắt là bạn thân của Quảng Cảng Trí - chồng cũ Thái Thiên Phượng.

Đến nay, trong vụ án sát hại nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã có tổng cộng 6 nghi phạm bị bắt giữ . Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu, gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Những ngày qua, thông tin án mạng của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng đã rúng động toàn châu Á. Nghe qua tình tiết vụ án, dư luận không khỏi phẫn nộ trước thủ đoạn tàn ác của các nghi phạm.

Ngày 21/2, Thái Thiên Phượng mất tích khi cùng tài xế cũng là anh trai của chồng cũ đón con. Nhận được tin báo từ người thân nữ người mẫu, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã lập tức vào cuộc. Ngày 22/2, cảnh sát đã phát thông báo tìm người mất tích trên toàn đặc khu. 2 ngày sau, tức ngày 24/2, thi thể nữ người mẫu đã được tìm thấy tại làng Longwei, Taipo trong tình trạng không toàn vẹn.

Theo tờ SCMP, cảnh sát đã sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS của chiếc ô tô 7 chỗ chở Thái Thiên Phượng và cảnh quay camera giám sát từ nhiều nguồn để lần ra hiện trường nữ người mẫu bị phân xác.

Sau khi bắt giữ các nghi phạm, phía cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu bao gồm phần tay và thân chính. Hơn 100 nhân viên cảnh sát bao gồm các đơn vị cơ động, đội tìm kiếm trọng điểm và đội tội phạm khu vực, đã được điều động tập trung tại bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling (một khu vực ở Hong Kong, Trung Quốc) để tiến hành công tác tìm kiếm. Các sĩ quan cảnh sát cũng đã sử dụng camera trên không để kiểm tra tình hình.

Việc tìm kiếm đủ các phần thi thể, đặc biệt là tay và chân, được đánh giá rất quan trọng để xác định tội danh của gia đình chồng cũ nạn nhân. Ngoài ra, những vật dụng như điện thoại, quần áo, hung khí cũng quan trọng không kém. Nếu cảnh sát không thu thập đủ chứng cứ hữu hiệu cho vụ án sẽ khó định tội giết người tại phiên tòa tiếp theo.

Luật Hồng Kông - Trung Quốc có quy định về nguyên tắc "nghi điểm lợi ích thuộc về bị cáo". Nghĩa là nếu trong vụ án có tình tiết không thể làm rõ hoặc không chắc chắn thì sẽ trở thành điểm có lợi cho bị cáo. Vì thế, phía gia đình chồng cũ của Abby Choi dù bị bắt vẫn quyết không khai địa điểm giấu các phần thi thể nạn nhân.