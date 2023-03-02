Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Sao quốc tế 02/03/2023 09:32

Vụ sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng là chủ đề nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Hong Kong (Trung Quốc). Dù chưa có kết luận điều tra chính thức, báo chí địa phương đã tiết lộ nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch ghê rợn này.

Thái Thiên Phượng (tên tiếng Anh: Abby Choi) được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào ngày 24/2 sau gần 3 ngày mất tích. Nữ người mẫu 28 tuổi bước đầu được xác định bị giết hại dã man. Vụ sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng là chủ đề nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Hong Kong (Trung Quốc). 5 nghi phạm được xác định, bao gồm bố chồng cũ, chồng cũ, anh chồng cũ, mẹ chồng cũ và tình nhân của bố chồng cũ.

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 1

Dù chưa có kết luận điều tra chính thức, báo chí địa phương cho hay nguồn cơn của thảm kịch ghê rợn bậc nhất xứ Cảng Thơm đến từ tranh chấp tài sản.

Theo SCMP, Thái Thiên Phượng muốn bán căn hộ hạng sang mua dưới tên bố chồng cũ là ông Quảng Cầu (Kwong Kau, 65 tuổi). Tuy nhiên, ông Quảng phản đối gay gắt, dẫn đến xảy ra nhiều tranh cãi với Thái Thiên Phượng.

Dư luận đặt ra câu hỏi có gì ở Căn hộ nằm trong khu dân cư Kadoorie Hill, phía nam Cửu Long Đường thuộc quận Cửu Long Thành (Hong Kong, Trung Quốc) khiến gia đình họ Quảng bất chấp pháp luật và đạo đức để trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh đến như vậy?

Straits Times mô tả Kadoorie Hill được biết đến là nơi sinh sống của những người giàu có nhất thành phố trong nhiều thế hệ. Những người từng sống trong khu vực này bao gồm cựu Chủ tịch Học viện Olympic Hong Kong Arnaldo de Oliveira Sales, Trương Quốc Vinh và Lưu Đức Hoa...

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 2

Căn hộ bốn phòng ngủ rộng 169 m2 được cho là đã được mua với giá ít nhất 70 triệu đô la Hồng Kông (8,9 triệu USD) vào năm 2019, cộng thêm 3 triệu đô la Hong Kong (382.000 USD) thuế phí. Trên cổng thông tin Midland Realty, căn hộ được rao bán với giá 67 triệu đô la Hong Kong (8,5 triệu USD).

Hợp đồng mua bán căn hộ có chữ ký của ông Quảng Cầu. Do đó, ông là chủ sở hữu hợp pháp của bất động sản này. Tuy nhiên, theo phương tiện truyền thông địa phương, Thái Thiên Phượng mới là người bỏ tiền giao dịch và thanh toán đầy đủ vào tháng 10/2019. Nguyên nhân người mẫu 9X để bố chồng cũ đứng tên được cho là để tiết kiệm hơn 7 triệu đô la Hong Kong (892.000 USD) thuế trước bạ.

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 3

Luật Hong Kong (Trung Quốc) quy định những người sở hữu nhiều bất động sản phải đóng thuế cao hơn. Trong khi đó, thời điểm mua nhà ở Kadoorie Hill, ông Quảng chưa sở hữu bất động sản nào nên chỉ phải trả mức thuế phí thấp nhất đối với lần mua bất động sản đầu tiên.

Quyết định bán căn hộ của Thái Thiên Phượng trong những tháng gần đây khiến ông Quảng bất mãn. Các chuyên gia pháp lý địa phương cho hay Thái Thiên Phượng được phép bán nhà nếu có bằng chứng về việc mua bán và chứng minh được ông Quảng chỉ là người ủy thác giữ tài sản thay người đẹp xấu số.

Căn hộ ở Kadoorie Hill là nơi sống của gia đình họ Quảng trong vài năm qua. Hai con và chồng cũ của Thái Thiên Phượng, Quảng Cảng Trí (Alex Kwong) cũng sống ở đó. Tháng 12/2020, Quảng Cảng Kiệt (Anthony, anh trai Alex) đăng lên tài khoản mạng xã hội bức ảnh chụp bữa ăn đầu tiên trong căn hộ.

Bên cạnh căn hộ của con dâu cũ, ông Quảng còn sở hữu căn hộ chính sách rộng 27 m2 tại Sheung Man Court ở khu Kwai Chung (Hong Kong, Trung Quốc). Theo SCMP, khu nhà ở xã hội này nằm trong Chương trình Sở hữu Nhà của Hong Kong (Trung Quốc) nhằm hỗ trợ những gia đình có thu nhập thấp. Những người đủ điều kiện bắt đầu đăng ký suất mua vào tháng 5/2019, sau đó được phép mua căn hộ giá rẻ vào tháng 11 cùng năm. 

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 4

Nói về quyền thừa kế khối tài sản mà Thái Thiên Phượng để lại, luật sư chia sẻ thêm: "Trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì vấn đề phân chia tài sản thừa kế sẽ được quy định bởi pháp luật. Do đó, họ sẽ chia theo thứ tự ưu tiên: Vợ/chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, ông bà, anh chị em ruột và những người có mối quan hệ huyết thống khác. Vì cố người mẫu và chồng hiện tại chưa đăng ký kết hôn nên anh này cũng không thể thừa kế tài sản một cách hợp pháp".

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Ngoài chuyện chăm sóc con cái, bạn bè Thái Thiên Phượng còn tiết lộ một tâm nguyện mà nữ người mẫu chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Thiên Phượng vụ án Thái Thiên Phượng Thái Thiên Phượng bị sát hại sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Lý do vợ chồng tài tử Quách Phú Thành liên tục bị gọi tên trong vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại?

Lý do vợ chồng tài tử Quách Phú Thành liên tục bị gọi tên trong vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại?

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ

Thương cảm trước hành động của mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, tiết lộ về giấc mơ lạ liên quan đến vụ cố người mẫu bị sát hại man rợ

5 nghi phạm lớn trong 'tội ác' sát hại dã man cố người mẫu Thái Thiên Phượng

5 nghi phạm lớn trong 'tội ác' sát hại dã man cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước

Những điểm trùng hợp đến rùng mình của 2 vụ án Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida

Những điểm trùng hợp đến rùng mình của 2 vụ án Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 29 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới