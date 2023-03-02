Thái Thiên Phượng (tên tiếng Anh: Abby Choi) được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào ngày 24/2 sau gần 3 ngày mất tích. Nữ người mẫu 28 tuổi bước đầu được xác định bị giết hại dã man. Vụ sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng là chủ đề nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Hong Kong (Trung Quốc). 5 nghi phạm được xác định, bao gồm bố chồng cũ, chồng cũ, anh chồng cũ, mẹ chồng cũ và tình nhân của bố chồng cũ.

Theo SCMP, Thái Thiên Phượng muốn bán căn hộ hạng sang mua dưới tên bố chồng cũ là ông Quảng Cầu (Kwong Kau, 65 tuổi). Tuy nhiên, ông Quảng phản đối gay gắt, dẫn đến xảy ra nhiều tranh cãi với Thái Thiên Phượng.

Dù chưa có kết luận điều tra chính thức, báo chí địa phương cho hay nguồn cơn của thảm kịch ghê rợn bậc nhất xứ Cảng Thơm đến từ tranh chấp tài sản.

Dư luận đặt ra câu hỏi có gì ở Căn hộ nằm trong khu dân cư Kadoorie Hill, phía nam Cửu Long Đường thuộc quận Cửu Long Thành (Hong Kong, Trung Quốc) khiến gia đình họ Quảng bất chấp pháp luật và đạo đức để trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh đến như vậy?

Straits Times mô tả Kadoorie Hill được biết đến là nơi sinh sống của những người giàu có nhất thành phố trong nhiều thế hệ. Những người từng sống trong khu vực này bao gồm cựu Chủ tịch Học viện Olympic Hong Kong Arnaldo de Oliveira Sales, Trương Quốc Vinh và Lưu Đức Hoa...

Căn hộ bốn phòng ngủ rộng 169 m2 được cho là đã được mua với giá ít nhất 70 triệu đô la Hồng Kông (8,9 triệu USD) vào năm 2019, cộng thêm 3 triệu đô la Hong Kong (382.000 USD) thuế phí. Trên cổng thông tin Midland Realty, căn hộ được rao bán với giá 67 triệu đô la Hong Kong (8,5 triệu USD).

Hợp đồng mua bán căn hộ có chữ ký của ông Quảng Cầu. Do đó, ông là chủ sở hữu hợp pháp của bất động sản này. Tuy nhiên, theo phương tiện truyền thông địa phương, Thái Thiên Phượng mới là người bỏ tiền giao dịch và thanh toán đầy đủ vào tháng 10/2019. Nguyên nhân người mẫu 9X để bố chồng cũ đứng tên được cho là để tiết kiệm hơn 7 triệu đô la Hong Kong (892.000 USD) thuế trước bạ.

Luật Hong Kong (Trung Quốc) quy định những người sở hữu nhiều bất động sản phải đóng thuế cao hơn. Trong khi đó, thời điểm mua nhà ở Kadoorie Hill, ông Quảng chưa sở hữu bất động sản nào nên chỉ phải trả mức thuế phí thấp nhất đối với lần mua bất động sản đầu tiên.

Quyết định bán căn hộ của Thái Thiên Phượng trong những tháng gần đây khiến ông Quảng bất mãn. Các chuyên gia pháp lý địa phương cho hay Thái Thiên Phượng được phép bán nhà nếu có bằng chứng về việc mua bán và chứng minh được ông Quảng chỉ là người ủy thác giữ tài sản thay người đẹp xấu số.

Căn hộ ở Kadoorie Hill là nơi sống của gia đình họ Quảng trong vài năm qua. Hai con và chồng cũ của Thái Thiên Phượng, Quảng Cảng Trí (Alex Kwong) cũng sống ở đó. Tháng 12/2020, Quảng Cảng Kiệt (Anthony, anh trai Alex) đăng lên tài khoản mạng xã hội bức ảnh chụp bữa ăn đầu tiên trong căn hộ.

Bên cạnh căn hộ của con dâu cũ, ông Quảng còn sở hữu căn hộ chính sách rộng 27 m2 tại Sheung Man Court ở khu Kwai Chung (Hong Kong, Trung Quốc). Theo SCMP, khu nhà ở xã hội này nằm trong Chương trình Sở hữu Nhà của Hong Kong (Trung Quốc) nhằm hỗ trợ những gia đình có thu nhập thấp. Những người đủ điều kiện bắt đầu đăng ký suất mua vào tháng 5/2019, sau đó được phép mua căn hộ giá rẻ vào tháng 11 cùng năm.

Nói về quyền thừa kế khối tài sản mà Thái Thiên Phượng để lại, luật sư chia sẻ thêm: "Trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì vấn đề phân chia tài sản thừa kế sẽ được quy định bởi pháp luật. Do đó, họ sẽ chia theo thứ tự ưu tiên: Vợ/chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, ông bà, anh chị em ruột và những người có mối quan hệ huyết thống khác. Vì cố người mẫu và chồng hiện tại chưa đăng ký kết hôn nên anh này cũng không thể thừa kế tài sản một cách hợp pháp".