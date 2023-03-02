Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Sao quốc tế 02/03/2023 08:53

Ngoài chuyện chăm sóc con cái, bạn bè Thái Thiên Phượng còn tiết lộ một tâm nguyện mà nữ người mẫu chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại.

Trong những ngày qua, vụ án sát hại man rợ người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất Châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay tàn ác của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số.

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man - Ảnh 1

Dù đã tái hôn, Thái Thiên Phượng vẫn chu cấp kinh tế đầy đủ cho gia đình chồng cũ. Vì 2 con riêng với chồng cũ sống cùng ông bà nội nên nữ người mẫu luôn day dứt vì không thể chu toàn việc chăm sóc con. Khi hay tin Thái Thiên Phượng bị chồng cũ sát hại, Chris đã vô cùng suy sụp. Biết vợ là người mẹ trách nhiệm, luôn yêu thương các con nên anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho 2 con chung và cả 2 con riêng của vợ.

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man - Ảnh 2

Ngoài chuyện chăm sóc con cái, bạn bè Thái Thiên Phượng còn tiết lộ tâm nguyện mà nữ người mẫu chưa hoàn thành đã qua đời. Chia sẻ với ET Today, một người bạn của người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) cho biết: "Cô ấy hy vọng có thể chăm sóc nhiều động vật bị bỏ rơi hơn".

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man - Ảnh 3

Lúc sinh thời, Thái Thiên Phượng là người rất yêu động vật. Cô từng cùng một số bạn bè thành lập một tổ chức từ thiện giúp đỡ những chú mèo bị bỏ hoang, tên tiếng Anh là Paomes Bengal Cat's Alliance. Đại diện nhóm cũng đã tưởng nhớ những nỗ lực đóng góp của nữ người mẫu xuyên suốt quá trình nhóm hoạt động, đồng thời hứa sẽ tiếp tục duy trì tổ chức để giúp đỡ nhiều động vật bị bỏ hoang hơn.

Thái Thiên Phượng được trình báo mất tích vào hôm 21/2. Đến chiều 24/2, cảnh sát đột nhập vào ngôi nhà do cha chồng cũ của người mẫu này thuê tại quận Tai Po và tìm thấy các bộ phận thi thể cũng như chứng minh thư, thẻ tín dụng và các vật dụng khác của cô.

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu bao gồm thân và tay ở một bãi rác khu vực Tân Giới. Vì bãi rác có diện tích bằng một sân bóng đá nên có thể phải mất đến 2 - 3 ngày để hoàn thành công tác tìm kiếm.

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man - Ảnh 4

5 nghi phạm trong vụ án đã được công bố là Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh trai chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Trí (tên tiếng Anh: Alex Kwong, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân), Lý Thụy Hương (63 tuổi, đã nghỉ hưu, mẹ chồng cũ nạn nhân). Phiên tòa sơ thẩm ngày 27/2 vừa qua đã được hoãn đến ngày 8/5, để cảnh sát tiếp tục thu giữ thêm chứng cứ. Nghi phạm thứ 5 là Wu (47 tuổi, tình nhân bố chồng cũ) đã được cho tại ngoại để điều tra và phải trình diện cảnh sát vào cuối tháng 3.

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Ngày 24/2, thông tin người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man bởi gia đình chồng cũ khiến dư luận Hong Kong và thế giới chấn động. Mọi thông tin liên quan tới vụ việc, mối quan hệ của Thái Thiên Phượng đều là tâm điểm tìm kiếm của cư dân mạng.

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