Người tình của bố chồng cũ Thái Thiên Phượng được tại ngoại, chờ điều tra

Vụ án giết người chặt xác đã gây rúng động làng giải trí Hông Kông từ tối ngày 24/2 vừa qua. Được biết, nạn nhân là Thái Thiên Phượng - nữ người mẫu nổi tiếng tại Hông Kông đã bị gia đình chồng cũ sát hại, chặt xác thành nhiều phần và giấu ở nhiều nơi.

Mới đây, tờ HK01 cho biết tình nhân của ông Quảng Cầu – bố chồng cũ Thái Thiên Phượng đã được tại ngoại, chờ điều tra và sẽ trình diện cảnh sát vào cuối tháng 3.

Theo Sina, tình nhân của ông Quảng Cầu bị tình nghi hỗ trợ ông thực hiện hành vi giết người, đồng thời chứa chấp chồng cũ nạn nhân, giúp người này bỏ trốn. Tuy nhiên, cảnh sát cho cô được tại ngoại và phải ra trình diện vào cuối tháng Ba. Trước đó, tình nhân của bố chồng cũ nạn nhân bị bắt hôm 27/2.

Tình nhân của ông Quảng Cầu có biệt danh Dung Dung, họ có quan hệ qua lại từ nửa năm nay. Người phụ nữ đã có hai con, ngoại hình ưa nhìn, hát hay, được cho là có nhiều đàn ông theo đuổi. Thời gian gần đây, cô ít lui tới tiệm mát-xa, nơi vẫn thường làm việc.

Báo chí Hong Kong chỉ ra ông Quảng Cầu - một cựu cảnh sát trưởng - được con dâu cũ chu cấp tiền bạc chi tiêu hàng tháng. Ông bỏ tiền thuê một căn hộ trên đường Austin để Dung Dung ở, thi thoảng qua lại. Cô được cho là người thuê căn hộ ở Đại Phố, Long Vỹ - nơi án mạng xảy ra.

Vụ án giết hại người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng gây rúng động Hong Kong (Trung Quốc). Tính đến thời điểm này, cảnh sát bắt 6 người là Quảng Cầu (65 tuổi), Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, chồng cũ), Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng cũ), Dung Dung (bồ nhí của Quảng Cầu, hiện đã tại ngoại), mới nhất là bạn của Cảng Trí.

Sau nhiều ngày ráo riết tìm kiếm, cảnh sát vẫn đang tìm các bộ phận thi thể còn thiếu, bao gồm thân, một phần tay.