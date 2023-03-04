Trong những ngày qua, vụ án sát hại man rợ người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất Châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay tàn ác của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số.

Lần gần nhất Chu Anh Kiệt thấy người nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng là hồi tháng 1. Bấy giờ, người mẫu bao một phòng ở rạp chiếu để xem Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện. Ở buổi chiếu, Quảng Cảng Trí (chồng cũ Thiên Phượng) và Quảng Cảng Kiệt (anh trai Cảng Trí) đều có mặt.

Mới đây, trên HK01 vào ngày 3/3, ca sĩ Chu Anh Kiệt, bạn thân của Thái Thiên Phượng đã tiết lộ tháng 11/2022, Thiên Phượng cảm thấy cách cư xử của gia đình chồng cũ với cô thay đổi nhiều. Họ nói chuyện với Thái Thiên Phượng lạnh nhạt, dùng từ gay gắt. Dù vậy, vì tính tình hiền lành, cô không đề phòng gì.

Chu Anh Kiệt cho biết hiện Chris, chồng Thái Thiên Phượng, và những người thân khác của cô quá đau buồn, suy sụp. Vì vậy, anh được nhờ thay họ lên tiếng những sự việc liên quan gia đình. Người thân và bạn bè của Thái Thiên Phượng mong thực hiện tốt tâm nguyện của cô, một là chăm sóc chu đáo bốn người con, hai là duy trì quỹ từ thiện cứu giúp động vật bị bỏ rơi mà Thái Thiên Phượng thành lập.

Thái Thiên Phượng được trình báo mất tích vào hôm 21/2. Đến chiều 24/2, cảnh sát đột nhập vào ngôi nhà do cha chồng cũ của người mẫu này thuê tại quận Tai Po và tìm thấy các bộ phận thi thể cũng như chứng minh thư, thẻ tín dụng và các vật dụng khác của cô.

Từ 3/3, cảnh sát ngừng tìm kiếm phần còn lại thi thể Thái Thiên Phượng. Theo Orange News, giới chức đã báo tin với gia đình người mẫu việc tìm kiếm thất bại, người thân của cô cho biết thông cảm với lực lượng tìm kiếm đồng thời cảm ơn nỗ lực của cảnh sát.

Đến nay, trong vụ án sát hại nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã có tổng cộng 6 nghi phạm bị bắt giữ. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu, gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.