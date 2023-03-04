Bạn của Thái Thiên Phượng tiết lộ 'động thái lạ' của gia đình chồng cũ nạn nhân trước ngày xảy ra vụ sát hại man rợ

Sao quốc tế 04/03/2023 16:36

Trong những ngày qua, vụ án sát hại man rợ người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất Châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay tàn ác của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số.

Trong những ngày qua, vụ án sát hại man rợ người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất Châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay tàn ác của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số.

Bạn của Thái Thiên Phượng tiết lộ 'động thái lạ' của gia đình chồng cũ nạn nhân trước ngày xảy ra vụ sát hại man rợ - Ảnh 1

Mới đây, trên HK01 vào ngày 3/3, ca sĩ Chu Anh Kiệt, bạn thân của Thái Thiên Phượng đã tiết lộ tháng 11/2022, Thiên Phượng cảm thấy cách cư xử của gia đình chồng cũ với cô thay đổi nhiều. Họ nói chuyện với Thái Thiên Phượng lạnh nhạt, dùng từ gay gắt. Dù vậy, vì tính tình hiền lành, cô không đề phòng gì.

Lần gần nhất Chu Anh Kiệt thấy người nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng là hồi tháng 1. Bấy giờ, người mẫu bao một phòng ở rạp chiếu để xem Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện. Ở buổi chiếu, Quảng Cảng Trí (chồng cũ Thiên Phượng) và Quảng Cảng Kiệt (anh trai Cảng Trí) đều có mặt.

Bạn của Thái Thiên Phượng tiết lộ 'động thái lạ' của gia đình chồng cũ nạn nhân trước ngày xảy ra vụ sát hại man rợ - Ảnh 2

Chu Anh Kiệt cho biết hiện Chris, chồng Thái Thiên Phượng, và những người thân khác của cô quá đau buồn, suy sụp. Vì vậy, anh được nhờ thay họ lên tiếng những sự việc liên quan gia đình. Người thân và bạn bè của Thái Thiên Phượng mong thực hiện tốt tâm nguyện của cô, một là chăm sóc chu đáo bốn người con, hai là duy trì quỹ từ thiện cứu giúp động vật bị bỏ rơi mà Thái Thiên Phượng thành lập.

Bạn của Thái Thiên Phượng tiết lộ 'động thái lạ' của gia đình chồng cũ nạn nhân trước ngày xảy ra vụ sát hại man rợ - Ảnh 3

Thái Thiên Phượng được trình báo mất tích vào hôm 21/2. Đến chiều 24/2, cảnh sát đột nhập vào ngôi nhà do cha chồng cũ của người mẫu này thuê tại quận Tai Po và tìm thấy các bộ phận thi thể cũng như chứng minh thư, thẻ tín dụng và các vật dụng khác của cô.

Từ 3/3, cảnh sát ngừng tìm kiếm phần còn lại thi thể Thái Thiên Phượng. Theo Orange News, giới chức đã báo tin với gia đình người mẫu việc tìm kiếm thất bại, người thân của cô cho biết thông cảm với lực lượng tìm kiếm đồng thời cảm ơn nỗ lực của cảnh sát.

Bạn của Thái Thiên Phượng tiết lộ 'động thái lạ' của gia đình chồng cũ nạn nhân trước ngày xảy ra vụ sát hại man rợ - Ảnh 4

Đến nay, trong vụ án sát hại nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã có tổng cộng 6 nghi phạm bị bắt giữ. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu, gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz?

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz?

Ngày 2/3, tờ HK01 đưa tin, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ thêm nghi phạm thứ 6 liên quan đến vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại. Được biết, người này đang bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm và bị điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Thiên Phượng người mẫu Thái Thiên Phượng vụ án Thái Thiên Phượng sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz?

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Tình nghi tiếp tay chồng cũ nạn nhân giết người, thân thiết với loạt sao hạng A Cbiz?

Người tình của bố chồng cũ Thái Thiên Phượng được tại ngoại, chờ điều tra

Người tình của bố chồng cũ Thái Thiên Phượng được tại ngoại, chờ điều tra

Bắt giữ nghi phạm thứ 6 tiếp tay trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Bắt giữ nghi phạm thứ 6 tiếp tay trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Lý giải nguồn cơn thực sự dẫn đến thảm kịch về cái chết của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Ngoài chuyện chăm lo các con, Thái Thiên Phượng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đã bị nhà chồng cũ sát hại dã man

Lý do vợ chồng tài tử Quách Phú Thành liên tục bị gọi tên trong vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại?

Lý do vợ chồng tài tử Quách Phú Thành liên tục bị gọi tên trong vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại?

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 25 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới