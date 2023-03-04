Dương Tử khóc không ngừng trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu khiến các fan xót xa

Những ngày qua, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Tình Yêu 199) do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính đã có mặt tại phim trường. Chính vì thế những ảnh leak hậu trường liên quan đến hai diễn viên chính luôn nhận được nhiệt quan tâm của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Có thể thấy chỉ mới đọc kịch bản mà đã khóc không ngừng trên vai một bà cụ và cũng là bạn diễn của cô nàng.

Nhiều khán giả dự đoán rằng rất có thể đây là cảnh người bà qua đời nên Dương Tử mới khóc nhiều như vậy. Được biết, Dương Tử là người dễ nhạy cảm, những cảnh quay liên quan đến gia đình đều khiến cô nàng không kiềm chế được xúc động.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.