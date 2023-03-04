Tạo hình chưa từng tiết lộ của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh, netizen thở phào vì cũng may tạo hình này không được chọn lên phim

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đóng chính đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Việt Nam và cả Trung Quốc. Dù kết thúc đã lâu nhưng mọi thông tin liên quan đến bộ phim đang được công chúng để mắt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt tạo hình nhân vật Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến chưa tiết lộ trong dự án Trần Tình Lệnh. Dân tình không khỏi phấn khích trước tạo hình trong bộ trang phục đen, phần mái của tóc thả rối bời.

Nhiều khán giả cho rằng tạo hình này của anh chàng khá giống với nguyên tác nhưng tạo hình cuối được chọn lên phim vẫn đỉnh nhất vì toát lên khí phách, ma mị hơn.

Trần Tình Lệnh được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết đam mĩ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Tác phẩm xoay quanh nhân vật chính Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến). Kiếp trước Ngụy Vô Tiện hắn là Di Lăng lão tổ, Ma đạo tổ sư tu hắc đạo bị người người nhà nhà căm ghét, khiếp sợ. Cuối cùng hắn bị người bạn thân thiết nhất dẫn quân tiêu diệt.

13 năm sau hắn sống lại trong thân thể của Mạc Huyền Vũ, một thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang. Tại đây hắn gặp lại cố nhân Lam Vong Cơ - Lam Trạm (Vương Nhất Bác), cả hai rơi vào mớ rắc rối, cùng nhau đi tìm chân tướng sự việc, lúc này Ngụy Vô Tiện phát hiện tình cảm đặc biệt của bản thân đối với Lam Trạm và biết được Lam Trạm là người vẫn luôn âm thầm đối tốt với hắn, chờ đợi hắn trong suốt 13 năm qua.