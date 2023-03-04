Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng

Sao quốc tế 04/03/2023 14:06

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại hình ảnh chung khung hình thuở mới vào nghề của Dương Dương và Lý Thấm trong Tân Hồng Lâu Mộng. Hé lộ mối quan hệ thực sự trong quá khứ của cặp đôi.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại hình ảnh chung khung hình thuở mới vào nghề của Dương DươngLý Thấm. Theo đó, Dương Dương khoác tay lên vai Lý Thấm đầy tình cảm và thoải mái khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 1

Được biết, cặp đôi từng hợp tác chung trong Tân Hồng Lâu Mộng 2010 thời mới ‘chân ướt chân ráo’ vào làng giải trí và nhận về nhiều lời khen ngợi vì quá đẹp đôi. Không những thế, cặp đôi còn hành động thân mật trong các bức ảnh chụp chung đã khiến nhiều khán giả rộ lên tin đồn hẹn hò nhưng cả 2 đều không lên tiếng đính chính.

Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 2Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 3Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 4Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 5Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 6

Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 7

Tuy nhiên, không lâu sau đó không rõ lý do gì mà có thông tin Dương Dương và Lý Thấm “đường ai nấy đi”. Hậu tin đồn chia tay, cả hai không có bất kỳ liên lạc hay tái hợp ở một dự án nào khác.

Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 8

Sau khi kết thúc mối quan hệ này, cả Dương Dương và Lý Thấm đều mở ra cho mình hướng phát triển sự nghiệp mới. Hiện tại, Dương Dương đã thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz, có sự nghiệp lẫn nhan sắc viên mãn. Còn Lý Thấm kém may mắn hơn nhưng cũng là ngôi sao được người hâm mộ nhớ mặt với nhiều vai diễn nổi bật. Đáng tiếc, mãi về sau họ không có cơ duyên gặp lại nhau trong các dự án nhưng tin đồn tái hợp thì vẫn xuất hiện "như cơm bữa". 

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích

Mới đây, trang mạng xã hội giải trí xứ Trung vừa đưa ra thông báo về lịch lên sóng Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương trên kênh truyền hình Hàn Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Lý Thấm Tân Hồng Lâu Mộng sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt mặt lưu lượng Dương Dương, Ngô Lỗi trở thành phiên 1 trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn gây tranh cãi dữ dội

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt mặt lưu lượng Dương Dương, Ngô Lỗi trở thành phiên 1 trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn gây tranh cãi dữ dội

Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư?

Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư?

'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này?

'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này?

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này?

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này?

Triệu Lộ Tư thừa nhận khó tạo chemistry với Dương Dương được như Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này?

Triệu Lộ Tư thừa nhận khó tạo chemistry với Dương Dương được như Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này?

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 30 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới