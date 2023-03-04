Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại hình ảnh chung khung hình thuở mới vào nghề của Dương Dương và Lý Thấm . Theo đó, Dương Dương khoác tay lên vai Lý Thấm đầy tình cảm và thoải mái khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Được biết, cặp đôi từng hợp tác chung trong Tân Hồng Lâu Mộng 2010 thời mới ‘chân ướt chân ráo’ vào làng giải trí và nhận về nhiều lời khen ngợi vì quá đẹp đôi. Không những thế, cặp đôi còn hành động thân mật trong các bức ảnh chụp chung đã khiến nhiều khán giả rộ lên tin đồn hẹn hò nhưng cả 2 đều không lên tiếng đính chính.

Tuy nhiên, không lâu sau đó không rõ lý do gì mà có thông tin Dương Dương và Lý Thấm “đường ai nấy đi”. Hậu tin đồn chia tay, cả hai không có bất kỳ liên lạc hay tái hợp ở một dự án nào khác.

Sau khi kết thúc mối quan hệ này, cả Dương Dương và Lý Thấm đều mở ra cho mình hướng phát triển sự nghiệp mới. Hiện tại, Dương Dương đã thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz, có sự nghiệp lẫn nhan sắc viên mãn. Còn Lý Thấm kém may mắn hơn nhưng cũng là ngôi sao được người hâm mộ nhớ mặt với nhiều vai diễn nổi bật. Đáng tiếc, mãi về sau họ không có cơ duyên gặp lại nhau trong các dự án nhưng tin đồn tái hợp thì vẫn xuất hiện "như cơm bữa".