'Tình cũ màn ảnh' Trần Tinh Húc có cảnh khóc 'đỉnh cao' trong Xuân Khuê Mộng Lý Nhân khiến các tiểu hoa khác cũng chào thua

Những ngày qua dự án Xuân Khuê Mộng Lý Nhân do Bành Tiểu Nhiễm và Đinh Vũ Hề đóng chính đã chính thức lên sóng. Theo đó, bộ phim hiện đang tạo ra được sức hút cực kỳ lớn với những khán giả yêu thích điện ảnh Hoa ngữ.

Bên cạnh những màn "phát cẩu lương" ngọt ngào của cặp đôi chính thì cảnh khóc của Bành Tiểu Nhiễm ngay từ tập đầu đã khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Vẻ đẹp buồn đến bi thương của cô nàng khiến người xem Xuân Khuê Mộng Lý Nhân thổn thức.

Dù xuất thân là MC, chưa từng học qua một lớp diễn xuất chính quy nào nhưng Bành Tiểu Nhiễm vẫn dễ dàng điều tiết cảm xúc, giúp những phân đoạn gào khóc thương tâm không bị "lố", lay động được người xem.

Trước đó, với vai nữ chính Tiểu Phong của Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm cũng có những cảnh khóc day dứt lòng người. Cảnh rơi nước mắt lúc nghe tin cả tộc bị diệt, hay cảnh khi chứng kiến sự ra đi của sư phụ đều khiến khán giả phải khóc theo. Một số ý kiến cho rằng nhờ đôi mắt đẹp lại man mác buồn và có hồn đã giúp Bành Tiểu Nhiễm thể hiện trọn vẹn các phân cảnh đòi hỏi cảm xúc.

Mặc dù sở hữu visual mãn nhãn cùng diễn xuất ổn áp nhưng Bành Tiểu Nhiễm khá lận đận trong sự nghiệp này. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng điều Bành Tiểu Nhiễm cần là một tác phẩm đủ sức hút, bứt phá hơn nữa để giúp cô thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn Tiểu Phong công chúa trong Đông Cung.