Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức mở điểm douban với con số gây thất vọng

Những ngày qua dự án Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính lên sóng đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim đã chính thức mở điểm douban với con số 6.0 cùng với hơn 12 ngàn lượt bình chọn.

Theo nhiều khán giả, đây là số điểm khá thấp so với những lời khen ngợi, đánh giá cao trước đây dành cho bộ phim. Được biết, bộ phim được sự đón nhận lớn xuất phát từ sự góp mặt của nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận. Khi lên sóng, bộ phim nhận được thành tích tốt về lượt xem nhưng về sau thành tích chưa thực sự bùng nổ.

Nguyên nhân lớn xuất phát từ việc bộ phim có motif không quá mới mẻ, bị trùng lập với nhiều phim trước. Việc khán giả thiếu kiên nhẫn xem tiếp có khả năng xảy ra. Thêm nữa, nếu như Đàm Tùng Vận nỗ lực và làm trọn vẹn vai diễn của mình thì Tỉnh Bách Nhiên nhận về vô vàn đánh giá tiêu cực bởi khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, lạnh lùng không giống ai.

Điểm cộng lớn nhất của bộ phim Quy Lộ chính là những tương tác thân mật, dịu dàng cùng ánh mắt ngọt ngào của cặp đôi chính Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên. Nhiều khán giả khi xem họ cho rằng, nét diễn của cả hai về sau có phần ăn ý, mang lại cảm giác chân thật cho khán giả.

Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.