Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim

Sao quốc tế 17/03/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước loạt khoảnh khắc Đàm Tùng Vận mặc váy cưới trong bộ phim Quy Lộ. Trong bộ váy trắng tinh khôi, tạo hình đơn giản, cô nàng nở nụ cười ngọt ngào khiến dân tình không khỏi đốn tim.

Những ngày qua, dự án Quy Lộ do Đàm Tùng VậnTỉnh Bách Nhiên chính thức lên sóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt là những phân cảnh liên quan đến tuyến tình cảm của cặp đôi chính khiến công chúng không khỏi đốn tim vì nóng bỏng và ngọt ngào.

Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước loạt khoảnh khắc Đàm Tùng Vận mặc váy cưới trong Quy Lộ. Trong bộ váy trắng tinh khôi, tạo hình đơn giản, cô nàng nở nụ cười ngọt ngào khiến dân tình không khỏi đốn tim. Nhiều khán giả cho rằng đây là lần hiếm hoi Đàm Tùng Vận diện váy cưới trên màn ảnh nhỏ.

Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 2Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 3Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 4

Trước đó, đoàn phim cũng tung ra loạt khoảnh khắc tình cảm ôm hôn nồng cháy của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên. Sự kết hợp ăn ý, chemistry tràn màn hình của cặp đôi khiến dân tình cũng đỏ mặt theo.

Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 5Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 6Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 7

Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim - Ảnh 8

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng?

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Mặc dù đóng máy đã lâu, dự án Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng gần đây và đã rục rịch lịch lên sóng.

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