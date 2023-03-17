Đàm Tùng Vận hiếm hoi hóa cô dâu trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi đốn tim

Những ngày qua, dự án Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức lên sóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt là những phân cảnh liên quan đến tuyến tình cảm của cặp đôi chính khiến công chúng không khỏi đốn tim vì nóng bỏng và ngọt ngào.

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước loạt khoảnh khắc Đàm Tùng Vận mặc váy cưới trong Quy Lộ. Trong bộ váy trắng tinh khôi, tạo hình đơn giản, cô nàng nở nụ cười ngọt ngào khiến dân tình không khỏi đốn tim. Nhiều khán giả cho rằng đây là lần hiếm hoi Đàm Tùng Vận diện váy cưới trên màn ảnh nhỏ.

Trước đó, đoàn phim cũng tung ra loạt khoảnh khắc tình cảm ôm hôn nồng cháy của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên. Sự kết hợp ăn ý, chemistry tràn màn hình của cặp đôi khiến dân tình cũng đỏ mặt theo.

Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.