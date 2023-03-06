Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Sao quốc tế 06/03/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận có thái độ không kính nghiệp khi tham gia dự án Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời.

Những ngày qua, dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Đàm Tùng VậnHứa Khải đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến hậu trường của các diễn viên luôn được công chúng quan tâm.

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận có thái độ không kính nghiệp khi tham gia dự án Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời. Cụ thể, fan của nam chính Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận đã không có mặt ở phim trường dự án này nửa tháng nay tính từ ngày khởi quay. Điều này khiến nam chính phải diễn với diễn viên đóng thế của Đàm Tùng Vận. Vì thế, cô nàng đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều.

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 2

Được biết, nguyên nhân vắng mặt của Đàm Tùng Vận ở phim trường Em Đẹp Hơn Ánh Sao được cho xuất phát từ việc cô nàng phải đi quay bù cho một bộ phim điện ảnh khác là Tạm biệt Lý Khả Nhạc. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên không chuyên nghiệp khi vừa khai máy phim mới đã bỏ bê công việc, thậm chí chỉ trích cô nàng vì vấn đề quay nhiều phim cùng lúc. Tuy nhiên, một số fan hâm mộ Đàm Tùng Vận lên tiếng bênh vực cho rằng cô nàng chỉ đang quay bổ sung cảnh thiếu nên không đồng nghĩa với việc quay nhiều phim cùng lúc. Sau khi trở lại phim trường Em Đẹp Hơn Ánh Sao có thể quay bổ sung những cảnh thiếu.

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 3

Kể từ khi vào nghề đến nay, đây là lần đầu cô nàng vướng vào lùm xùm không kính nghiệp và những drama không đáng có từ khi tham gia bộ phim này. Trước đó, Đàm Tùng Vận đã khiến một bộ phận fan của cô nàng đã rời fanclub khi có thông tin cô và Hứa Khải bình phiên trong dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời. Họ cảm thấy phiên vị như vậy là không hợp lý, nhiều ý kiến cho rằng Đàm Tùng Vận nên ở vị trí phiên 1.

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 4

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 5

Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tinh một đêm và người đầu tư vào công ty của cô - nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh "Hàn tạt nước", vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình, tuy nhiên trên thương trưởng lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này.

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