'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận lần đầu bị chê 'có tuổi' với vai diễn nữ sinh trong Quy Lộ

Đàm Tùng Vận đã trở thành "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới sau những bộ phim ngôn tình đình đám. Nếu năm 2016 có web drama từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa Ngữ là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta thì năm 2020 có Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Nhiều khán giả nhận xét nhờ gương mặt khả ái cùng vóc dáng nhỏ nhắn giúp Đàm Tùng Vận ghi dấu ấn mạnh mẽ với dòng phim thanh xuân - học đường dù tuổi đã ngoài 30. Vì vậy, khán giả gần như không nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa cô cùng những bạn diễn kém nhiều tuổi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tạo hình nữ sinh của Đàm Tùng Vận trong Quy Lộ lên sóng những ngày qua. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi vẻ đẹp không tuổi của cô nàng thì có người cho rằng nàng tiểu hoa đã không còn phù hợp với vai diễn này nữa.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng ở bộ phim Quy Lộ có nội dung đề tài không thuần về phim thanh xuân, học đường. Nếu so với các diễn viên cùng lứa khác, Đàm Tùng Vận vẫn giữ được nét trẻ trung, đáng yêu của thời thiếu nữ và không có chênh lệch độ tuổi gì mấy.

Được biết, Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.