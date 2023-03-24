Đàm Tùng Vận chính thức vượt mặt Lưu Diệc Phi với 'liên hoàn' thành tích từ bộ phim Quy Lộ

Những ngày qua, dự án Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã chính thức lên sóng và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung cho biết bộ phim đã chính thức vượt mặt Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện về thành tích đạt được.

Không chỉ là bộ phim truyền hình ăn khách, các diễn viên của Quy Lộ còn đứng đầu trong danh sách nhân vật được yêu thích nhất của Maoyan. Cụ thể, vai Quy Hiểu của Đàm Tùng Vận đứng ở vị trí thứ 2 với 10481 điểm. Trong khi vai Lộ Thần của Tỉnh Bách Nhiên đứng ở hạng 4 với 9943 điểm.

Theo đó, Quy Lộ đạt tỉ suất người xem ở mức 1,825%, cao hơn Đi Về Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Lượt xem hiệu quả Vân Hợp bảng ước đoán của Quy Lộ là 34 triệu, vượt Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê với 14 triệu. Chỉ số truyền thông mảng phim, Quy Lộ xếp thứ 2 với 8500 điểm.

Theo đó, bộ phim được nhiều người ngợi khen khi có tình tiết nhẹ nhàng, màu phim đẹp và có sự khác biệt với nguyên tác của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim không có nhiều tình tiết "ngọt sâu răng", mạch phim khá chậm, các tình tiết diễn ra từ tốn và loạt những tình tiết xa rời thực tế. Diễn biến tâm lý và “phản ứng hóa học” của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao.

Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.