Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động?

Sao quốc tế 29/03/2023 10:02

Dù chưa có lịch lên sóng nhưng dự án cổ trang Trường Tương Tư đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mới đây, đoàn phim đã làm một hành động, ngầm phát 'tín hiệu' phim sắp sửa lên sóng.

Dù chưa có lịch lên sóng nhưng dự án cổ trang Trường Tương Tư đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bộ phim có sự góp mặt của Dương Tử cùng dàn cast hùng hậu như Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý. Chính vì thế, nhiều khán giả luôn háo hức mong chờ bộ phim lên sóng.

Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Trường Tương Tư đã tung loạt poster mới của các nhân vật trong phim. Được biết, bộ phim kỉ niệm 1 năm khai máy và gửi tặng đến các khán giả hâm mộ đã luôn dõi theo hành trình của dự án suốt thời gian qua.

Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 2Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 3Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 4Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 5Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 6Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 7Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 8

Trước đó, Trường Tương Tư đã qua ải kiểm duyệt nên nhiều người cho rằng đoàn phim đang phát ‘tín hiệu’ dự án chuẩn bị có lịch lên sóng trong thời gian tới. Với motif ‘1 nàng 3 chàng’ cùng dàn cast hùng hậu, bộ phim được kì vọng và hứa hẹn thành công khi lên sóng.

Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 9

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động? - Ảnh 10

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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