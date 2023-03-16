Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư

Sao quốc tế 16/03/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại phân cảnh tình tay ba nhân vật của Dương Tử với các người tình trong Trường Tương Tư.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử đã chính thức qua ải kiểm duyệt. Mặc dù chưa có sự xác thực nhưng với motif phim mới lạ cùng dàn cast hùng hậu Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý. Bộ phim được kì vọng và hứa hẹn thành công khi lên sóng.

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư - Ảnh 1

Ngay khi vừa có tin đồn sắp lên sóng, mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại phân cảnh nhân vật của Dương Tử và Trương Vãn Ý đang đứng cùng nhau trò chuyện. Theo đó, cả hai có vẻ đang giận hờn nhau khiến nhân vật của Dương Tử định bỏ đi thì đã được ‘anh trai mưa’ Trương Vãn Ý kéo tay lại.

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư - Ảnh 2Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư - Ảnh 3

Khung cảnh hai người giận hờn những tưởng sẽ vô cùng tình cảm riêng tư nếu không có sự xuất hiện của nhân vật thứ 3. Theo đó, lấp ló gần đó là thuyền của nhân vật của Đặng Vi. ‘Anh người yêu’ của Dương Tử đang ngồi trên thuyền hướng mắt chăm chú nhìn màn ‘xích mích’ gây cấn của hai người kia. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười nhưng cũng cảm thương cho ‘chính thất’ Đặng Vi.

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư - Ảnh 4

Được biết, dự án này có motif ‘1 nàng được nhiều chàng xoay quanh’ và đoàn phim cũng từng giới thiệu mối quan hệ rối rắm của Tiểu Yêu (Dương Tử) với từng nhân vật nam. Theo đó, nhân vật Tiểu Yêu và Thương Huyền (Trương Vãn Ý) là huynh muội nương tựa nhau. Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) với Tiểu Yêu là tình yêu như chim liền cánh, cầm sắt hài hoà. Tiểu Yêu với Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) là vừa gặp đã quen, vô cùng ăn ý. Còn với Xích Thủy Phong Long (Vương Hoằng Nghị) là bạn bè, quân tử tương giao.

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư - Ảnh 5

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư - Ảnh 6

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

 

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, netizen phát hiện điều kì lạ trong loạt ảnh này của cô nàng.

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