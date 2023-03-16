Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Sao quốc tế 16/03/2023 15:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, netizen phát hiện điều kì lạ trong loạt ảnh này của cô nàng.

Thời gian qua, Dương Tử đã bắt đầu vào trường quay của bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu (Tình Yêu 199). Bên cạnh những thông tin, hình ảnh về hậu trường phim thì nhan sắc của cô nàng cũng là đề tài bàn tán rầm rộ của cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình trưởng thành. Tuy đơn giản cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp nàng tiểu hoa khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo của mình.

Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 1Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 2Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 3Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 4Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 5Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 6

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại ‘nhắc lại’ chuyện dao kéo của Dương Tử vì gương mặt có phần lạ lẫm. Dù xinh đẹp nhưng có phần hơi đơ cứng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng ảnh leak này ‘lạ lắm’ vì như vừa trải qua 7749 bước photoshop ‘cà mặt’ mới khiến làn da cô nàng trông không tì vết.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 7

Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được?

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hai đỉnh lưu Tiêu Chiến và Dương Tử cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà hiếm có cặp đôi nào làm được.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Muốn Mãi Mãi Yêu nhan sắc Dương Tử sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được?

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được?

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do?

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do?

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội

Dương Tử khóc không ngừng trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu khiến các fan xót xa

Dương Tử khóc không ngừng trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu khiến các fan xót xa

Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh?

Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới