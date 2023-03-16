Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, netizen phát hiện điều kì lạ trong loạt ảnh này của cô nàng.

Thời gian qua, Dương Tử đã bắt đầu vào trường quay của bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu (Tình Yêu 199). Bên cạnh những thông tin, hình ảnh về hậu trường phim thì nhan sắc của cô nàng cũng là đề tài bàn tán rầm rộ của cộng đồng mạng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình trưởng thành. Tuy đơn giản cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp nàng tiểu hoa khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo của mình.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại ‘nhắc lại’ chuyện dao kéo của Dương Tử vì gương mặt có phần lạ lẫm. Dù xinh đẹp nhưng có phần hơi đơ cứng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng ảnh leak này ‘lạ lắm’ vì như vừa trải qua 7749 bước photoshop ‘cà mặt’ mới khiến làn da cô nàng trông không tì vết.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hai đỉnh lưu Tiêu Chiến và Dương Tử cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà hiếm có cặp đôi nào làm được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-soi-ra-ieu-ki-la-trong-loat-anh-leak-cua-duong-tu-trong-hau-truong-muon-mai-mai-yeu-564555.html