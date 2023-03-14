Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hai đỉnh lưu Tiêu Chiến và Dương Tử cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà hiếm có cặp đôi nào làm được.

Đêm hội Weibo được tổ chức hằng năm và có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ diễn viên thực lực, tiểu sinh lưu lượng, tiểu hoa đán. Những nghệ sĩ được xướng tên trong sự kiện này sẽ cùng có mặt trên sân khấu và dàn nam thanh nữ tú sẽ cùng đứng chung một khung hình nên hình ảnh hứa hẹn rất đẹp mắt và trở thành đề tài nóng bỏng tay.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hai đỉnh lưu Tiêu Chiến và Dương Tử đang dẫn đầu lượt bình chọn King và Queen của Đêm hội Weibo và đã bỏ khá xa lượt bình chọn của những người khác. Mặc dù vote bình chọn này chỉ chiếm 50% tổng số điểm nhưng cả hai vẫn có khả năng chiến thắng rất cao. Nếu kết quả cuối cùng Tiêu Chiến và Dương Tử chiến thắng thì cặp đôi sẽ chính thức trở thành King và Queen của Đêm hội Weibo trong chuỗi 3 năm liên tiếp sau hai lần nhận giải vào 2019 và 2020.

Dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng thông tin này nhận được sự quan tâm của đông đảo của những người hâm mộ của cặp đôi. Được biết, Dương Tử và Tiêu Chiến từng hợp tác trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn.

Phản ứng hóa học của Tiêu Chiến và Dương Tử cũng nhận được phản hồi tích cực vì độ chân thật, đẹp đôi. Thời điểm phim lên sóng, cặp đôi cũng được “đẩy thuyền” nhiệt tình và nhiều lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật” song cả hai vẫn quyết định giữ im lặng và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách bạn bè, đồng nghiệp.

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử đã chính thức qua ải kiểm duyệt khiến khán giả háo hức mong chờ.

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