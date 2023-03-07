Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội

Sao quốc tế 07/03/2023 15:07

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký đang được dự định chuyển thể thành phim. Mới đây, có nguồn thông tin dự án này đang nhắm tới nam nữ chính là Dương Tử và Vương Nhất Bác.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký đang được dự định chuyển thể thành phim. Mới đây, có nguồn thông tin dự án này đang nhắm tới nam nữ chính là Dương TửVương Nhất Bác.

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội - Ảnh 1

Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng thông tin này đã gây ra tranh cãi dữ dội của fan 2 nhà Dương Tử và Vương Nhất Bác. Đa phần đều tranh cãi về phiên vị vì cả 2 đều là lưu lượng có tiếng nên khó phân xử xem ai sẽ đảm nhận phiên 1. Bên cạnh đó, nhiều fan Vương Nhất Bác cho rằng Dương Tử muốn cọ nhiệt Vương Nhất Bác vì anh chàng vừa được nâng cao tên tuổi sau dự án điện ảnh Vô Danh vừa công chiếu. Trong khi đó, các fan của nàng tiểu hoa lại lên tiếng đáp trả diễn xuất của nam thần họ Vương sẽ khiến dự án phim của cô nàng thất bại.

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội - Ảnh 2

Giữa lúc fandom 2 nhà còn đang tranh cãi dữ dội thì phía hậu viện hội của Vương Nhất Bác đã lên tiếng phủ nhận. Được biết, sau thành công của dự án điện ảnh Vô Danh, Vương Nhất Bác hiện đang tập trung phát triển tại màn ảnh rộng thay vì mảng truyền hình.

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội - Ảnh 3

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Theo nguyên tác, Thừa Hoan Ký là bộ truyện thuộc thể loại văn học đương đại, nội dung chủ yếu truyền tải thái độ của phụ nữ trong thời đại đấu tranh độc lập mới thông qua kinh nghiệm sống phi thường của những cô gái bình thường.

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Từ khóa:   Dương Tử Vương Nhất Bác Thừa Hoan Ký sao hoa ngữ cbiz

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