Netizen tiếc nuối một điều trước loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Dương Tử?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Dương Tử thời chưa nổi tiếng. Theo đó, netizen tiếc nuối một điều khi xem loạt ảnh này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Dương Tử thời chưa nổi tiếng. Theo đó, trong loạt ảnh, cô nàng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước gương mặt nhỏ nhắn đầy ngọt ngào, với ngũ quan thanh tú.

Trước đó, trong những bức ảnh thời sinh viên của Dương Tử chụp cùng nữ diễn viên Hà Tuyên Lâm, dù chỉ là ảnh chụp không sắc nét nhưng vẫn khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi trước đường nét trong sáng của cô nàng.

Chính vì những hình ảnh cũ này của Dương Tử mà đã khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc hiện tại của cô nàng. Trong những hình ảnh gần đây, nhan sắc của cô nàng dần lộ rõ dấu vết của phẫu thuật thẫm mỹ. Theo đó, gương mặt của cô nàng lộ rõ vẻ cứng đờ, nụ cười kém tự nhiên và có rãnh cười.

Dương Tử xuất thân là sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, nhan sắc của nữ diễn viên không được đánh giá cao. Cô sở hữu khuôn mặt tròn, đôi má bánh bao, nước da ngăm đen, gò má cao, mũi lớn, đôi môi dày và kém sắc.

Sau một thời gian, Dương Tử trở lại với ngoại hình xinh đẹp hơn, làn da trắng, gương mặt Vline, mũi cao thon gọn. Công chúng nghi ngờ Dương Tử đã đụng chạm dao kéo. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô đẹp lên nhờ kết quả của giảm cân và chăm sóc nhan sắc.

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại phân cảnh tình tay ba nhân vật của Dương Tử với các người tình trong Trường Tương Tư.

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