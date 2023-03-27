Cặp 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chung khung hình trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Sự kiện Đêm hội Weibo 2023 diễn ra những ngày qua đã chiếm sóng tất cả các kênh truyền thông cùng diễn đàn mạng. Nguyên nhân là bởi sự tề tựu đông đủ của gần nửa dàn minh tinh đình đám showbiz Hoa ngữ hiện nay. Những cái tên đình đám xuất hiện trong Đêm hội Weibo năm nay gồm: Hồ Ca, Lý Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Hiện , Địch Lệ Nhiệt Ba , Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc...

Bên cạnh những khoảnh khắc đáng chú ý được dân tình bắt chộp trong Đêm hội Weibo 2023 thì khoảnh khắc khoảnh khắc Địch lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đứng cạnh Lý Hiện trên sân khấu gây sốt cộng đồng mạnh. Vốn là ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau trong dàn tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 hiện nay, hiếm hoi lắm dân tình mới thấy hai mỹ nhân này xuất hiện chung một khung hình.

Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử trở thành ‘đối thủ ngầm’ của nhau từ sau giải thưởng Nữ Thần Kim Ưng 2018. Thời điểm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ là Nữ Thần Kim Ưng mà còn thắng 2 giải thưởng quan trọng, trong khi đó Dương Tử lại tay trắng ra về.

Tại thời điểm đăng quang, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba quả thực vô cùng mờ nhạt, so với tiêu chí của giải thưởng vẫn chưa đủ thuyết phục. Ngược lại, dù thua trận Kim Ưng nhưng ứng cử viên sáng giá khác là Dương Tử lại vô cùng được lòng khán giả, thắng thế hoàn toàn. Thậm chí, cho đến nay, khi nhắc lại sự việc, nhiều người vẫn khăng khăng cho rằng Dương Tử mới là Nữ thần Kim Ưng 2018 thật sự. Cũng từ đó, fan của 2 nàng mỹ nhân sinh năm 1992 này đã có cuộc khẩu chiến khốc liệt và cho đến hiện tại mọi ân oán vẫn chưa được hóa giải.